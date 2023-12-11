Фейк, фактчекинг и нейросети. В Минске состоялся профсоюзный медиафорум для журналистов

Авторы печатных, теле- и радионовостей собрались, чтобы услышать спикеров, а после подискутировать о настоящем и будущем профессии. Тем более острых и актуальных тем хватает. Например, как грамотно выстроить работу журналиста в условиях повсеместных фейков, чем может помочь искусственный интеллект и какие каналы подачи информации могут и должны осваивать региональные издания. Говорили и про работу СМИ в условиях электоральной кампании.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

На сегодняшний момент страна находится на очень интересном этапе развития – мы уже находимся в электоральных кампаниях со следующего года и в 2025 году. Мы будем выбирать депутатов всех уровней, и впервые будем выбирать делегатов на ВНС. Кто эти люди, кто пойдет, почему их выдвигают, чем эти люди живут, почему они интересны – об этом мы сейчас и говорили: как правильно провести кампанию, потому что, как всегда, будет очень много неправильной и недостоверной информации. Как нам, журналистам и профсоюзам, быть объективными и как правильно с этим всем работать.

Медиафорум продлится до 12 декабря. Участники также обсудят, какие форматы наиболее востребованы среди современных читателей и слушателей, и как региональные издания могут привлечь молодежную аудиторию.