Обновление в ценниках и решение денежных конфликтов. Как в Беларуси будут работать новые правила торговли и общепита

Новости Беларуси. На ценнике – сумма за литр и килограмм, а решение денежного конфликта в пользу покупателя. В Беларуси новые правила торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С подробностями – Галина Буро. Этот магазин в Гродно – шаговой доступности. Несмотря на компактность, на прилавках есть всё самое необходимое: от молока и хлеба до круп и консервов. В поисках «дешевле» или, наоборот, «дороже, значит качественнее» покупатель рискует угодить в маркетинговую ловушку.

Галина буро, СТБ:

По цене вот это бутылка масла дороже эту. Однако посмотрим на этикетку: в одной – 900 миллилитров, во второй – 700. Это значит, что за литр получается, наоборот, дороже вот это масло. Разумеется, далеко не все покупатели могут сразу провести математические вычисления. На помощь придет новый ценник. На новом ценнике дополнительная строка – показана еще и цена за литр и килограмм, что делает торговлю более честной. Тамара Пекарская живет неподалеку и часто заглядывает в этот магазин. Женщина привыкла тратить деньги с умом, поэтому внимательно читает этикетки.

От маленьких магазинов до крупных ритейлеров – новые правила торговли коснулись всех без исключения. Фасовочные пакеты бесплатно. Еще один бонус – магазины обязаны продавать товары по тем ценам, которые указаны на ценниках. То же самое касается меню кафе и ресторанов. Для них еще одно нововведение: учреждения общественного питания должны уже с улицы знакомить со своими услугами.

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