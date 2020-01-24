«Восстановил социальную справедливость». ФПБ комментирует президентский указ о пенсиях

О пенсионной системе в Беларуси говорили в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Одно из знаковых событий – указ президентский о пенсиях. Этим указом глава государства в очередной раз подтвердил, что Беларусь является социальным государством. И давайте поговорим о пенсиях, пенсионном обеспечении, о том, как это должно выглядеть. Вопрос о пенсиях и справедливости пенсионной системы Беларуси является таким трендом, если употреблять такую терминологию. Что конкретно меняет указ о досрочных льготных пенсиях? Что нового в этом указе? Чем он выгодно отличается от предыдущих ситуаций, которые у нас были? Что в результате люди получат?

Дмитрий Шевчук, начальник главного управления социального партнёрства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:

В первую очередь, надо понимать тот аспект, в связи с которым возникла необходимость принятия этого указа. Те проблемы, которые мы, как федерация, начали фиксировать на протяжении прошлого года.

Зачастую, когда принимается та или иная платформа, изменение, нормативно-правовой акт, при принятии концепции на долгий период времени закладывается идеальная модель. Мы знаем, что будет в будущем, но как это сработает на практике, мы точно не знаем. Так же, по большому счёту, произошло и с профессиональным пенсионным страхованием – 2009 год. Законопроект разработан на перспективу, он – хорошая модель, но что будет через 10 лет, какой будет уровень заработной платы у работников, никто же, на самом деле, не знает.

И сложилась какая ситуация: сам закон отработал 10 лет. Он не скажу, что идеален, но он имеет право на жизнь. Он рассчитан на то, чтобы работники имели возможность, скажем так, оставить сложные свои условия работы и труда, получить достойную пенсию в старости. Что касается работодателей, были предусмотрены специальные выплаты в отдельный фонд с тем, чтобы этот фонд позволил сформировать – скажем так, условно, накопительная система страхования. Предполагается, что данные выплаты пойдут этим работникам в том случае, если они за какой-то промежуток времени смогут себе накопить пенсию.

Игорь Марзалюк:

Какие изменения произойдут для обычного человека? Пенсии станут больше, меньше?