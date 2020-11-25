Замгенпрокурора Беларуси: по результатам судебно-химической экспертизы в биологических средах Романа Бондаренко обнаружен алкоголь

Новости Беларуси. Наш эксклюзив – расследование СТВ, в центре которого – обстоятельства гибели и похорон Романа Бондаренко. И главным образом – что происходило потом? Что происходило после смерти Романа Бондаренко? Расследование Григория Азарёнка Да, эта тема, без преувеличения, всколыхнула общество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидно, что на затухающем этапе протестных волнений трагедия не могла остаться незамеченной. Так и вышло: смерть простого белорусского парня стала политическим инструментом в руках тех, кто стоит за протестами в Беларуси. Они вновь позвали людей на улицы, а Telegram-каналы развернули откровенную войну: со сливами телефонных разговоров и так далее.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Больница скорой медицинской помощи. Здесь уместно обратиться к врачебному сообществу. В учреждении здравоохранения умирает пациент. Так или иначе, врач его не спас. Возможно, не получилось. Но что бы сделал в этой ситуации на месте доктора любой из вас? Вариантов масса: помолиться, задуматься, переживать, как рассказать родным, да в конце концов оформлять документы для последующих процедур. Итак, кто и что стоит за происходящим в стране? Репортаж Григория Азаренка.

Геннадий Дыско, заместитель генерального прокурора Беларуси:

Генеральная прокуратура расследует уголовное дело в отношении врача городской клинической Больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина и гражданки Катерины Борисевич за разглашение врачебной тайны по признакам статьи 178 части 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Поясняю, что согласно статьи 46 закона «О здравоохранении» информация о факте обращения пациента за медицинской помощью и состоянии его здоровья, сведения о диагнозе, иные сведения, в том числе личного характера, полученные при оказании пациенту медицинской помощи, составляют врачебную тайну. Из материалов настоящего уголовного дела усматривается, что врач, поддавшись уговорам Борисевич, представил в ее распоряжение электронные копии медицинских документов, содержащие информацию, составляющие врачебную тайну. А именно: сведения о диагнозе пациента, о результатах медицинских исследований и другие. Внесу ясность, что опубликованные в сети интернет копии документов о результатах отсутствия этилового спирта в крови Романа Бондаренко оформлены в условиях срочного оказания медицинской помощи, не учитывают весь спектр необходимых исследований для установления состояния пациента.