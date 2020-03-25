Обмен старых денег и сбор на День Победы. Какие аферы придумывают мошенники, чтобы выманить сбережения у пожилых людей?

Новости Беларуси. В Беларуси одиноким пожилым людям теперь можно не выходить из дома за покупками или для оплаты коммунальных услуг. Всё сделают за них волонтёры и социальные работники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причём доставка бесплатна и никаких договоров заключать не нужно. При этом важно быть бдительными, ведь под видом волонтёров могут прийти и мошенники.

В МВД напоминают: у настоящих волонтёров должна быть соответствующая экипировка и удостоверение. Мошенники могут вымогать деньги, якобы на подарки в честь праздника Победы или окончания Великой Отечественной.

Ольга Чемоданова, начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь МВД Беларуси:

У наших соседей зафиксированы случаи, когда злоумышленники звонят по телефону пенсионерам и выманивают данные банковских карт якобы для перевода денег в преддверии Дня Победы. Невозможность получения наличных по почте объясняют заботой о здоровье пожилых в связи с коронавирусом. Всевозможные торговцы, продающие пенсионерам методом подомового обхода ширпотреб по баснословным ценам, также могут активизироваться, использовать ситуацию в обществе для создания более изощренных способов выманивания денег.