Обмен старых денег и сбор на День Победы. Какие аферы придумывают мошенники, чтобы выманить сбережения у пожилых людей?

Новости Беларуси. В Беларуси одиноким пожилым людям теперь можно не выходить из дома за покупками или для оплаты коммунальных услуг. Всё сделают за них волонтёры и социальные работники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси одиноким пожилым людям теперь можно не выходить из дома за покупками или для оплаты коммунальных услуг. Всё сделают за них волонтёры и социальные работники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причём доставка бесплатна и никаких договоров заключать не нужно.
При этом важно быть бдительными, ведь под видом волонтёров могут прийти и мошенники.
В МВД напоминают: у настоящих волонтёров должна быть соответствующая экипировка и удостоверение.
Мошенники могут вымогать деньги, якобы на подарки в честь праздника Победы или окончания Великой Отечественной.
Ольга Чемоданова, начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь МВД Беларуси:
У наших соседей зафиксированы случаи, когда злоумышленники звонят по телефону пенсионерам и выманивают данные банковских карт якобы для перевода денег в преддверии Дня Победы. Невозможность получения наличных по почте объясняют заботой о здоровье пожилых в связи с коронавирусом. Всевозможные торговцы, продающие пенсионерам методом подомового обхода ширпотреб по баснословным ценам, также могут активизироваться, использовать ситуацию в обществе для создания более изощренных способов выманивания денег.
Ещё один повод, с каким могут прийти мошенники – выдуманная замена денег в стране. Напомним, обновлённые банкноты менять на старые не нужно.