Сдачу не дадут, зато отоваривать можно по частям. Что нужно знать о подарочных сертификатах

Выбирать подарки – задача не из простых: сначала заканчиваются идеи, а потом бюджет. Еще труднее выбирать подарок тому, у кого и так все есть. Подарочные сертификаты становятся палочкой-выручалочкой. Главное, не презентовать вместе с сертификатом кучу проблем. Для этого нужно знать свои права. Александр Костюкевич, юрист:

Прежде всего, есть постановление Совета Министров №935 от 22 декабря 2018 года, которое утвердило положение, определяющее порядок и условия продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг с помощью подарочных сертификатов и иных аналогичных документов.

Первое, что должен сделать потребитель – внимательно изучить сертификат. На нем должна быть размещена информация о компании, список мест, где можно получить услугу или отовариться. Кроме того, обязательно уточняем срок действия. Ведь недобросовестные компании могут не прописать четких временных рамок. Еще одна уловка – дополнительные условия активации. Александр Костюкевич:

Срок действия указывается либо в сертификате, либо в каком-то документе, который идет в приложении к нему. Срок начинает течь на следующий день, определяющий дату его приобретения.

Особое внимание стоит обратить на электронные сертификаты. Универсальная рекомендация от экспертов: использовать белорусские сайты и интернет-магазины, потому как на них распространяется национальное законодательство и найти владельца в случае проблем не составит труда. Александр Костюкевич:

Мы, как заказчики, вправе в любой момент отказаться от услуги, соответственно, возместив исполнителю только документально подтвержденные расходы. Зачастую такие документально подтвержденные расходы не предоставляются и соответственно, сумма полностью подлежит возврату. Если в течение 14 календарных дней сумма не возвращается, то будет начисляться пеня по ставке 1% за каждый день просрочки.

По новым правилам, отоваривать сертификат можно полностью. Раньше случалось, что покупатель приходил в магазин, а товара на нужную сумму не было. И тогда приходилось брать что-то подороже и доплачивать или покупать товар на меньшую сумму и сдачу оставлять продавцу. Теперь это исключено – реализовывать сертификат можно по частям. Александр Костюкевич:

Некоторые компании пытаются говорить, что если вы оплатили товар с помощью сертификата, то давайте вам обратно вернем сертификат – нельзя так делать. Потому что сертификат – не платежное средство, он лишь подтверждает факт, что ранее были внесены денежные средства в качестве аванса.