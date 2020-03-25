Комитет госконтроля ответил на вопросы работников бюджетной сферы о новых правилах начисления зарплат

Новости Беларуси. Во время прямой телефонной линии за помощью обратились 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые вопросы нашли объяснения в течение разговора с экспертами. По ряду обращений ещё предстоит разобраться.

Виктор Бурло, заместитель начальника Главного управления Комитета госконтроля Беларуси:

Звонков значительно меньше, чем на предыдущей прямой линии, которая проходила 25 февраля. Мы поручим своим работникам, а также присутствующие на прямой линии представители министерств здравоохранения и образования тоже изучат по своим направлениям эти вопросы. Каждому гражданину дадим ответы.