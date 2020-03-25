Комитет госконтроля ответил на вопросы работников бюджетной сферы о новых правилах начисления зарплат

Новости Беларуси. Во время прямой телефонной линии за помощью обратились 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Во время прямой телефонной линии за помощью обратились 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторые вопросы нашли объяснения в течение разговора с экспертами. По ряду обращений ещё предстоит разобраться.
Виктор Бурло, заместитель начальника Главного управления Комитета госконтроля Беларуси:
Звонков значительно меньше, чем на предыдущей прямой линии, которая проходила 25 февраля. Мы поручим своим работникам, а также присутствующие на прямой линии представители министерств здравоохранения и образования тоже изучат по своим направлениям эти вопросы. Каждому гражданину дадим ответы.
За консультацией в Комитет госконтроля также обратились сотрудники бухгалтерских и экономических служб предприятий.
Именно от них сейчас зависит, насколько быстро и качественно будут внедрены новые правила оплаты труда.