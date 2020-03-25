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Устройство взорвалось рядом с головой спящего владельца. Какие правила осторожности нужно соблюдать с гаджетами

25 марта 2020 07:26
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Обычная зарядка смартфона едва не стоила минчанину жизни. Устройство взорвалось рядом с головой спящего владельца. Мужчина попал в больницу с термическими ожогами.

Устройство взорвалось рядом с головой спящего владельца. Какие правила осторожности нужно соблюдать с гаджетами-1

И этот случай, к сожалению, далеко не единственный. Жертв непредсказуемых девайсов с каждым годом становится все больше.

Устройство взорвалось рядом с головой спящего владельца. Какие правила осторожности нужно соблюдать с гаджетами-4

Александр Лахей, главынй эксперт отдела специальных экспертиз управления специальных и технических экспертиз управления ГКСЭ Республики Беларусь по г. Минску:
Необходимо следить за аккумуляторной батареей, за ее состоянием. При каких-то изменениях целостности корпуса либо его вздутии необходимо производить срочный ремонт.

Не стоит экономить на зарядках и аккумуляторах. Лучше переплатить, но приобрести оригинальное устройство или сертифицированный блок Power Bank.

Устройство взорвалось рядом с головой спящего владельца. Какие правила осторожности нужно соблюдать с гаджетами-7

Дмитрий Шемерей, мастер по ремонту мобильных устройств:
Каждый аккумулятор имеет свой срок эксплуатации. При больших циклах новые гаджеты показывают, когда рекомендуется менять аккумулятор. Если меньше 80%, то устройство показывает, что аккумулятор изношен и нужно его заменить.

Устройство взорвалось рядом с головой спящего владельца. Какие правила осторожности нужно соблюдать с гаджетами-10

Не носите телефон в задних карманах брюк – забудете и случайно сядете на мини-бомбу. А геймерам, которые не прекращают мобильные игры даже во время зарядки смартфона, стоит охладить свой пыл и не использовать девайс. Дело в том, что такие тяжелые для гаджета процессы могут не только уменьшить срок службы аккумулятора, но и привести к мощному перегреву и взрыву. Этим правилом можно пренебречь лишь, когда заряд полон.

Устройство взорвалось рядом с головой спящего владельца. Какие правила осторожности нужно соблюдать с гаджетами-13

Дмитрий Шемерей:
Если взять ноутбуки, по-максимальному загрузить и при неправильном обдуве будет происходить нагрев устройства и аккумулятора.

Александр Лахей:
Аккумуляторная батарея в современных устройствах применяется литий-ионная это активно щелочной металл, который при взаимодействии с кислородом активно начинает гореть. Поводом к этому могут быть разные: как условия эксплуатации, так и какие-то механические повреждения.

Устройство взорвалось рядом с головой спящего владельца. Какие правила осторожности нужно соблюдать с гаджетами-16

От привычки класть телефон под подушку или долго зависать в смартфоне на палящем солнце придется отказаться раз и навсегда. В таких жарких условиях гаджету не миновать перегрева, а это чревато самыми грустными последствиями.

Устройство взорвалось рядом с головой спящего владельца. Какие правила осторожности нужно соблюдать с гаджетами-19

Подобных печальных роликов в Сети, где устройство беспощадно детонирует, сотни. В офлайне они исчисляются тысячами. Гаджеты захватили нашу повседневность, но не дайте хитрым девайсам подвергать угрозе вашу безопасность.

Устройство взорвалось рядом с головой спящего владельца. Какие правила осторожности нужно соблюдать с гаджетами-22

# Правила безопасности # общество # Фотофакт # Мобильные телефоны

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