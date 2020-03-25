Устройство взорвалось рядом с головой спящего владельца. Какие правила осторожности нужно соблюдать с гаджетами

Обычная зарядка смартфона едва не стоила минчанину жизни. Устройство взорвалось рядом с головой спящего владельца. Мужчина попал в больницу с термическими ожогами.

И этот случай, к сожалению, далеко не единственный. Жертв непредсказуемых девайсов с каждым годом становится все больше.

Александр Лахей, главынй эксперт отдела специальных экспертиз управления специальных и технических экспертиз управления ГКСЭ Республики Беларусь по г. Минску:

Необходимо следить за аккумуляторной батареей, за ее состоянием. При каких-то изменениях целостности корпуса либо его вздутии необходимо производить срочный ремонт. Не стоит экономить на зарядках и аккумуляторах. Лучше переплатить, но приобрести оригинальное устройство или сертифицированный блок Power Bank.

Дмитрий Шемерей, мастер по ремонту мобильных устройств:

Каждый аккумулятор имеет свой срок эксплуатации. При больших циклах новые гаджеты показывают, когда рекомендуется менять аккумулятор. Если меньше 80%, то устройство показывает, что аккумулятор изношен и нужно его заменить.

Не носите телефон в задних карманах брюк – забудете и случайно сядете на мини-бомбу. А геймерам, которые не прекращают мобильные игры даже во время зарядки смартфона, стоит охладить свой пыл и не использовать девайс. Дело в том, что такие тяжелые для гаджета процессы могут не только уменьшить срок службы аккумулятора, но и привести к мощному перегреву и взрыву. Этим правилом можно пренебречь лишь, когда заряд полон.

Дмитрий Шемерей:

Если взять ноутбуки, по-максимальному загрузить и при неправильном обдуве будет происходить нагрев устройства и аккумулятора. Александр Лахей:

Аккумуляторная батарея в современных устройствах применяется литий-ионная – это активно щелочной металл, который при взаимодействии с кислородом активно начинает гореть. Поводом к этому могут быть разные: как условия эксплуатации, так и какие-то механические повреждения.

От привычки класть телефон под подушку или долго зависать в смартфоне на палящем солнце придется отказаться раз и навсегда. В таких жарких условиях гаджету не миновать перегрева, а это чревато самыми грустными последствиями.