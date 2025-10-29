Обмен мнениями поможет справиться с давлением коллективного Запада – посол Ирана

Минская конференция по безопасности продолжает свою работу. Своим мнением на площадке делятся эксперты более чем 40 государств и 7 международных организаций. На полях Минской конференции в рамках отдельной сессии эксперты обсуждали состояние и роль организации Договора о коллективной безопасности в стабилизации ситуации в нашем регионе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОДКБ полностью готова отвечать на современные вызовы, среди которых не только военные угрозы, но есть общие проблемы в сфере информационной и кибербезопасности. Ситуация складывается так, что в международных спорах преобладает сила, а не диалог. В итоге конфликтов все больше. В том числе в зоне ответственности ОДКБ. Сохраняется напряженность в Афганистане, на Среднем и Ближнем Востоке. Не удается найти решение конфликта в Восточной Европе. В этой ситуации Минск предоставляет право высказаться каждому, кто заинтересован в установлении мира, а не продолжении войн и конфликтов.

Эксперты не исключают, что в будущем ОДКБ может расшириться. Интерес к деятельности организации растет. В частности, есть серьезное стремление к взаимодействию со стороны ШОС. На международную синергию рассчитывает и Иран. Эта страна уже несколько десятков лет подвержена серьезному давлению – военному и экономическому – со стороны коллективного Запада. Но ситуация в мире стремительно меняется, и все больше влияния приобретают страны Глобального Юга.

Алиреза Санеи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси: Взаимодействие, обмен мнениями между независимыми и единомышленниками, такими странами как Иран, Беларусь, Россия, Китай, сможет в дальнейшем снизить эти давления и поможет нам именно справляться с этим. Международная система переходит от старого порядка к новому – многостороннему. И то, что вы видите, сейчас в мире происходит, это сопротивление со стороны тех сверхдержав, которые не хотят видеть этих перемен.

Томаш Шмидт, польский экс-судья:

Лидеры некоторых стран Еврозапада хотят, чтобы все люди, которые живут в этих странах, думали, что угроза со стороны Беларуси, что угроза со стороны России. Но надо говорить просто правду. Надо тоже так говорить, чтобы эта правда попала к людям. Это блокировка. Блокировка, например, на некоторые семьи, белорусские семьи, тоже русские семьи. Надо тоже так делать, чтобы люди понимали, где правда, и что тут мирно можно сотрудничать, что тут спокойно. И никто никакие угрозы со стороны Беларуси не передает на Запад или в другие страны.

Накануне в Минске прошло пленарное заседание, где с речью выступил наш Президент. Глава государства описал положение дел в мире, которое оставляет желать лучшего. Страны Коллективного Запада продолжают конфронтацию, в то время, как глобальное большинство, выступает за переход к многополярности и дипломатии.

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