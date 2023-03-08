Прямой эфир

Неожиданный сюрприз. Курсанты Военной академии поздравили женщин с 8 Марта прямо на улицах Минска

08 марта 2023 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В стороне от поздравлений с 8 Марта не остались и курсанты Военной академии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неожиданный сюрприз. Курсанты Военной академии поздравили женщин с 8 Марта прямо на улицах Минска-1

При полном параде они вышли на улицы и одаривали чьих-то мам, бабушек, сестер не только улыбками. К приятным словам бонусом – роза. Сюрприз для многих стал неожиданностью, но точно не оставил равнодушными.

Неожиданный сюрприз. Курсанты Военной академии поздравили женщин с 8 Марта прямо на улицах Минска-4

Когда такие мужчины, которые неожиданно поздравляют, как вы, подходят, очень даже поднимается настроение. Спасибо большое.

Неожиданный сюрприз. Курсанты Военной академии поздравили женщин с 8 Марта прямо на улицах Минска-7

В городе чувствуется праздник. Это здорово, хотелось бы, чтобы каждый день был таким же радостным, весенним, несмотря на такую зимнюю погоду. Так что спасибо вам большое.

Неожиданный сюрприз. Курсанты Военной академии поздравили женщин с 8 Марта прямо на улицах Минска-10

Побольше солнечных и мирных дней, светлых, побольше здоровья. И, наверное, пусть женщины каждый день слышат побольше слов и комплиментов.

Неожиданный сюрприз. Курсанты Военной академии поздравили женщин с 8 Марта прямо на улицах Минска-13

Девушки, женщины, мамы, бабушки, все причастные, с 8 Марта вас. Желаю вам здоровья, мирного неба над головой. Чтобы все-все было у вас замечательно.

Удивить и порадовать, несмотря на совсем не весеннюю погоду за окном. Поздравлений ждут все женщины. Хотя, конечно, главное для каждой из них не только в праздник – любовь и мирное небо.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# 8 Марта # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лазуткин об инциденте с А-50: они сказали, что Лукашенко всё нафантазировал, а Россия сама взорвала самолёт!
08 марта 2023 11:21

Лазуткин об инциденте с А-50: они сказали, что Лукашенко всё нафантазировал, а Россия сама взорвала самолёт!

Двое детей, живёт в городской местности. Белстат составил портрет современной белоруски
08 марта 2023 10:36

Двое детей, живёт в городской местности. Белстат составил портрет современной белоруски

Что думают мужчины о белорусских женщинах? Спросили у них самих
08 марта 2023 10:35

Что думают мужчины о белорусских женщинах? Спросили у них самих