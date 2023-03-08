Неожиданный сюрприз. Курсанты Военной академии поздравили женщин с 8 Марта прямо на улицах Минска

Новости Беларуси. В стороне от поздравлений с 8 Марта не остались и курсанты Военной академии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При полном параде они вышли на улицы и одаривали чьих-то мам, бабушек, сестер не только улыбками. К приятным словам бонусом – роза. Сюрприз для многих стал неожиданностью, но точно не оставил равнодушными.

Когда такие мужчины, которые неожиданно поздравляют, как вы, подходят, очень даже поднимается настроение. Спасибо большое.

В городе чувствуется праздник. Это здорово, хотелось бы, чтобы каждый день был таким же радостным, весенним, несмотря на такую зимнюю погоду. Так что спасибо вам большое.

Побольше солнечных и мирных дней, светлых, побольше здоровья. И, наверное, пусть женщины каждый день слышат побольше слов и комплиментов.

Девушки, женщины, мамы, бабушки, все причастные, с 8 Марта вас. Желаю вам здоровья, мирного неба над головой. Чтобы все-все было у вас замечательно.

Удивить и порадовать, несмотря на совсем не весеннюю погоду за окном. Поздравлений ждут все женщины. Хотя, конечно, главное для каждой из них не только в праздник – любовь и мирное небо.