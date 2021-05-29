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Объявляем войну борщевику Сосновского. Главные правила борьбы с опасным сорняком

29 мая 2021 15:57
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Один из самых злостных в Беларуси сорняков – борщевик Сосновского. Он, кстати, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный сорняк, рассказали в программе «Плюс-минус».

Объявляем войну борщевику Сосновского. Главные правила борьбы с опасным сорняком-1

Он наносит вред экосистеме, ведь одно растение дает десятки тысяч семян. 99 % из них всходят и вытесняют луговые травы.

Ядовитые «зонтики» опасны и для людей, поэтому вести борьбу с борщевиком надо по правилам.

Объявляем войну борщевику Сосновского. Главные правила борьбы с опасным сорняком-4

Николай Ламан, заведующий лабораторией роста и развития растений Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:
Основной вид, который распространен повсеместно, – борщевик Сосновского, встречается борщевик Мантегацци. Растения могут достигать высоты 3-4 метров. Период покоя отдельных семян растянут, они могут находиться в почве и сохранять жизнеспособность несколько лет. Это очень затрудняет борьбу с борщевиком Сосновского. Главное – не дать растению оставить после себя семенного потомства.

Объявляем войну борщевику Сосновского. Главные правила борьбы с опасным сорняком-7

Вы на дачном участке или еще где-либо увидели цветонос и любыми способами убираете цветонос еще на фазе цветения. Надо или выкопать стебли и корень, или можно подрезать лопатой так, чтобы это подрезание было чуть ниже головки стеблекорня. Либо подрезается почка – и вся проблема с борщевиком на даче решена.

Объявляем войну борщевику Сосновского. Главные правила борьбы с опасным сорняком-10

Борщевик Сосновского опасен тем, что при контакте с ним появляются ожоги.

Объявляем войну борщевику Сосновского. Главные правила борьбы с опасным сорняком-13

Из-за того, что нижняя часть листьев, черешки листьев, лучи «зонтиков», «зонтичков» усыпаны такими игольчатыми трихомами, при облучении солнечным светом начинается процесс воспаления.

# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Николай Ламан # Фотофакт

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