Объявляем войну борщевику Сосновского. Главные правила борьбы с опасным сорняком

Один из самых злостных в Беларуси сорняков – борщевик Сосновского. Он, кстати, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный сорняк, рассказали в программе «Плюс-минус».

Он наносит вред экосистеме, ведь одно растение дает десятки тысяч семян. 99 % из них всходят и вытесняют луговые травы. Ядовитые «зонтики» опасны и для людей, поэтому вести борьбу с борщевиком надо по правилам.

Николай Ламан, заведующий лабораторией роста и развития растений Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

Основной вид, который распространен повсеместно, – борщевик Сосновского, встречается борщевик Мантегацци. Растения могут достигать высоты 3-4 метров. Период покоя отдельных семян растянут, они могут находиться в почве и сохранять жизнеспособность несколько лет. Это очень затрудняет борьбу с борщевиком Сосновского. Главное – не дать растению оставить после себя семенного потомства.

Вы на дачном участке или еще где-либо увидели цветонос и любыми способами убираете цветонос еще на фазе цветения. Надо или выкопать стебли и корень, или можно подрезать лопатой так, чтобы это подрезание было чуть ниже головки стеблекорня. Либо подрезается почка – и вся проблема с борщевиком на даче решена.

Борщевик Сосновского опасен тем, что при контакте с ним появляются ожоги.