В БГПУ прошла мини-ярмарка вакансий. Что предложили студентам?

Новости Беларуси. Узнать о наличии свободных рабочих мест, получить консультацию и пройти предварительное собеседование. Такую возможность получили студенты БГПУ. В вузе прошла мини-ярмарка вакансий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тоймурат Газакбаев, студент БГПУ: Мы пришли со студентами из Туркменистана на мини-ярмарку, чтобы посмотреть, что нам предлагают. Нам очень важно и актуально получить профессию в Республике Беларусь и в дальнейшем работать.

Дарья Пилипенко, студентка БГПУ: Я являюсь студенткой четвертого курса института психологии. Сегодня и пришла сюда, чтобы найти себе подработку и совмещать ее с учебой. Так как я уже заканчиваю, мне бы хотелось найти работу, в которой я смогу дальше развиваться.

Светлана Коптева, первый проректор БГПУ:

Наши студенты имеют возможность, обучаясь, уже пойти на практику, работу. И тот опыт, те знания, умения и навыки, которые они приобрели в стенах университета, уже реализовать на практике. Это повышает мотивацию обучения.

Более 800 студентов БГПУ совмещают учебу и трудовую деятельность, 60 % из них работают по специальности. В университете такую активность поддерживают – это хорошая возможность получить практические навыки и опыт.