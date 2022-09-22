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В БГПУ прошла мини-ярмарка вакансий. Что предложили студентам?

22 сентября 2022 13:48
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Новости Беларуси. Узнать о наличии свободных рабочих мест, получить консультацию и пройти предварительное собеседование. Такую возможность получили студенты БГПУ. В вузе прошла мини-ярмарка вакансий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В БГПУ прошла мини-ярмарка вакансий. Что предложили студентам?-1

Восемь организаций предоставили студентам более 300 рабочих мест. Среди вакансий, например, воспитатель дошкольного образования, психолог, педагог-организатор и методист.

В БГПУ прошла мини-ярмарка вакансий. Что предложили студентам?-4

Тоймурат Газакбаев, студент БГПУ:
Мы пришли со студентами из Туркменистана на мини-ярмарку, чтобы посмотреть, что нам предлагают. Нам очень важно и актуально получить профессию в Республике Беларусь и в дальнейшем работать.

В БГПУ прошла мини-ярмарка вакансий. Что предложили студентам?-7

Дарья Пилипенко, студентка БГПУ:
Я являюсь студенткой четвертого курса института психологии. Сегодня и пришла сюда, чтобы найти себе подработку и совмещать ее с учебой. Так как я уже заканчиваю, мне бы хотелось найти работу, в которой я смогу дальше развиваться.

В БГПУ прошла мини-ярмарка вакансий. Что предложили студентам?-10

Светлана Коптева, первый проректор БГПУ:
Наши студенты имеют возможность, обучаясь, уже пойти на практику, работу. И тот опыт, те знания, умения и навыки, которые они приобрели в стенах университета, уже реализовать на практике. Это повышает мотивацию обучения.

Более 800 студентов БГПУ совмещают учебу и трудовую деятельность, 60 % из них работают по специальности. В университете такую активность поддерживают – это хорошая возможность получить практические навыки и опыт.

# Работа в Минске # общество # Тоймурат Газакбаев # Дарья Пилипенко # Светлана Коптева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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