«Они жертвовали собственным благополучием». В комплексе «Минск Мир» предлагают квартиры по специальной программе для медиков

Новости Беларуси. Борьба с коронавирусом в Беларуси уже давно миновала самые тяжелые недели, но спасибо медикам сказать никогда не поздно,сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Благодарность врачам, медсестрам, фельдшерам, водителям неотложки можно выразить по-разному. Так, известный в стране застройщик сделал белорусским медикам специальное предложение. При покупке жилья в комплексе «Минск Мир» они могут сэкономить до 20 %. Причем возможность доступна всему медицинскому персоналу из любой белорусской клиники. Вадим Смоляк узнал подробности.

Это жилой комплекс «Минск Мир» – один из самых известных в стране. Популярность набрал быстро, в том числе благодаря удобной архитектурной концепции. «Минск Мир» – это город в городе. Всё, зачем минчане едут в центр, здесь – в шаговой доступности: 7 школ, 12 детских садов, больницы, кафе и рестораны.

Скоро появится метро. Например, до площади Независимости можно будет добраться за пару минут. Именно здесь строят международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. А еще новый городской парк.

«Минск Мир» признан самым масштабным многофункциональным комплексом Европы. Этот проект имеет колоссальный вес для столицы.

Поэтому логично, что компания с таким именем не могла остаться в стороне и не выразить благодарность медицинским работникам. В комплексе «Минск Мир» предлагают квартиры по специальной программе для медиков, которая делает условия покупки жилья лучшими из возможных.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings:

Акции поддержки медиков проходят по всему миру. Специальная программа для белорусских медиков – это наша благодарность людям в белых халатах. Мы знаем, что многим из них пришлось в разгар пандемии изолироваться – не от работы и пациентов, а от собственных семей, чтобы не подвергать родных повышенному риску. Они жертвовали собственным благополучием и рисковали, чтобы исполнить свой долг. Мы считаем, что работа белорусских медиков заслуживает самого глубокого уважения.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Поддержка медицинских работников – приоритет многих государственных программ. Особенно сейчас. А что ещё важнее, просить о помощи бизнес-компании не пришлось. Их действия – не популизм, а реальная поддержка, которая призвана решать самые важные для белорусов вопросы. И жилищный – не исключение.





Вибор Мулич:

Наша программа направлена на снижение стоимости квартир для медицинских работников, вне зависимости от cпособов приобретения жилья. Будут ли это собственные средства, кредит или покупка в рассрочку, мы предоставим специальную скидку до 20 % от стоимости квартиры в комплексе «Минск Мир».

Акция стартовала на этой неделе. А ждать заселения долго не придётся. «Минск Мир» активно строится. Каждую неделю здания вырастают на один этаж. Уже к концу года ключи получат жители 20 домов в четырех кварталах.

Все дома современные. Высокие потолки, панорамное остекление, лобби вместо подъездов, скоростные лифты. Свободные планировки. Недавно начались продажи в домах «Санкт-Петербург», «Флоренция» и «Копенгаген». Они будут сданы через год.

Скидка для медиков предусмотрена при любом варианте покупки. Это касается врачей, медсестер, персонала больниц, поликлиник, станций скорой помощи, медицинских центров из любого населенного пункта страны. Можно использовать партнерский кредит от «Беларусбанка». В первый год ставка по кредиту – менее 4 % на 20 лет в белорусских рублях. Выгодные условия предлагает и «Белорусский народный банк».