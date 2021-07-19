Александр Лукашенко в интервью Sky News Arabia: мы понимали, что рано или поздно эти санкции против нас будут введены

Новости Беларуси. Чтобы по-настоящему бороться с нелегальной миграцией, Литве нужно начать с себя. Об этом 19 июля заявил Александр Лукашенко в интервью крупнейшему информационному телеканалу Ближнего Востока и Северной Африки – Sky News Arabia, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С Александром Лукашенко пообщался главный редактор новостей канала. Имад аль-Атраш приехал в Минск, чтобы из первых уст узнать мнение и позицию нашего Президента по ряду резонансных тем и событий. В их числе ситуация с экстренной посадкой самолета Ryanair в мае и последовавшие за этим санкции. Александр Лукашенко также прокомментировал их влияние на белорусскую экономику.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Конечно, санкции – дело неприятное для любой страны. Я это не скрываю. Но мы понимали, что рано или поздно эти санкции против нас будут введены. Против наших отдельных людей (там полторы или две сотни настоящих патриотов нашей страны), которые руководят страной, защищают ее, и против основных наших предприятий. Для чего? Для того чтобы разрушить экономику. Мы этого ожидали и готовились к этому. В результате санкций за первое полугодие прирост валового внутреннего продукта в Беларуси составил примерно 3,5 %. Это больше, чем мы планировали в прошлом году. Вот и весь ответ. Они ввели санкции против наших предприятий, но продукцию этих предприятий белорусских они давно на свой рынок не пускают. Вот и вся демократия и международная торговля. Поэтому мы сотрудничали и с вашим регионом, с Центральной Азией. Но главный наш партнер – это Россия. Поэтому мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому. Но пока – плюс 3,5 % ВВП.