Александр Лукашенко о Литве: если хотите, чтобы мы вам помогали, не набрасывайте нам на шею петлю

Руководство телеканала официально заявляет о своей приверженности независимому освещению событий. Несмотря на то, что белорусская повестка не входит в число приоритетных направлений, все же события в Беларуси и вокруг нашей страны влияют на ситуацию в мире. В частности, журналист спросил у Александра Лукашенко про обвинения со стороны западных стран по вопросам нелегальной миграции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если они хотят скрыть истину (литовцы, поляки, немцы или французы), можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя. Мы группировки людей преступного характера в Литве видим. Мы видим, а почему они этого не видят? Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут. Поэтому пусть начинают работать. Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно.

И еще один аргумент. Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа. Я – Президент этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно. Если исходить из чисто прагматических позиций, так это стоит огромных денег – работа на границе и защита от наркотиков, нелегальных поставок оружия, нелегальной миграции. Это огромные деньги. И если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю.