Александр Лукашенко о Литве: если хотите, чтобы мы вам помогали, не набрасывайте нам на шею петлю

Новости Беларуси. Чтобы по-настоящему бороться с нелегальной миграцией, Литве нужно начать с себя. Об этом 19 июля заявил Александр Лукашенко в интервью крупнейшему информационному телеканалу Ближнего Востока и Северной Африки – Sky News Arabia, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко в интервью Sky News Arabia: мы понимали, что рано или поздно эти санкции против нас будут введены
Руководство телеканала официально заявляет о своей приверженности независимому освещению событий. Несмотря на то, что белорусская повестка не входит в число приоритетных направлений, все же события в Беларуси и вокруг нашей страны влияют на ситуацию в мире. В частности, журналист спросил у Александра Лукашенко про обвинения со стороны западных стран по вопросам нелегальной миграции.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если они хотят скрыть истину (литовцы, поляки, немцы или французы), можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя. Мы группировки людей преступного характера в Литве видим. Мы видим, а почему они этого не видят? Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут. Поэтому пусть начинают работать. Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно.
И еще один аргумент. Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа. Я – Президент этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно. Если исходить из чисто прагматических позиций, так это стоит огромных денег – работа на границе и защита от наркотиков, нелегальных поставок оружия, нелегальной миграции. Это огромные деньги. И если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю.
Президент Беларуси также выразил свое мнение о возможности диалога с Евросоюзом и участии Беларуси в предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН. Беседа в зимнем саду Дворца Независимости длилась около часа. После встречи Имад аль-Атраш поделился своими впечатлениями с белорусскими коллегами.
«Это в международной повестке дня». Главный редактор новостей Sky News Arabia рассказал, о чем говорил с Александром Лукашенко
Интервью белорусского лидера будет интересно не только аудитории телеканала, но и жителям целого ряда государств. Отметим, Sky News Arabia транслируется 50 миллионам домохозяйств в регионе.