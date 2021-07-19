В Минской области снят запрет на посещение лесов. Но его могут вернуть

Новости Беларуси. Все леса Минской области вновь открыты для любителей отдыха на природе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Еще в конце прошлой недели запреты и ограничения действовали на большей части территории. Однако обильные дожди и похолодание позволили снизить класс пожарной опасности. В случае возвращения экстремальных температур и отсутствия осадков ограничения могут быть приняты вновь.