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В Минской области снят запрет на посещение лесов. Но его могут вернуть

19 июля 2021 14:21
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Новости Беларуси. Все леса Минской области вновь открыты для любителей отдыха на природе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области снят запрет на посещение лесов. Но его могут вернуть-1

Еще в конце прошлой недели запреты и ограничения действовали на большей части территории. Однако обильные дожди и похолодание позволили снизить класс пожарной опасности. В случае возвращения экстремальных температур и отсутствия осадков ограничения могут быть приняты вновь.

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

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