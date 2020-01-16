«Обитель. 5 веков чудес». Анонс специального репортажа на СТВ

Новости Беларуси. Четыре месяца остается до знакового события в жизни белорусской православной церкви. 19 и 20 мая верующие отпразднуют 500-летие Свято-Успенского Жировичского монастыря и 550-летие обретения Чудотворной иконы Жировичской Божией Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что участие в торжествах примет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Подготовка к празднику идет масштабная. В то же время обитель продолжает жить в молитве и подготовке духовной. Один день из жизни монастыря в специальном репортаже на СТВ «Обитель. 5 веков чудес».

Чудеса, которые случаются с теми, кто в них верит.