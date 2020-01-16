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«Обитель. 5 веков чудес». Анонс специального репортажа на СТВ

16 января 2020 06:47
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Новости Беларуси. Четыре месяца остается до знакового события в жизни белорусской православной церкви. 19 и 20 мая верующие отпразднуют 500-летие Свято-Успенского Жировичского монастыря и 550-летие обретения Чудотворной иконы Жировичской Божией Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что участие в торжествах примет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Обитель. 5 веков чудес». Анонс специального репортажа на СТВ-1

Подготовка к празднику идет масштабная. В то же время обитель продолжает жить в молитве и подготовке духовной. Один день из жизни монастыря в специальном репортаже на СТВ «Обитель. 5 веков чудес».

Чудеса, которые случаются с теми, кто в них верит.

«Обитель. 5 веков чудес». Анонс специального репортажа на СТВ-4

Много свидетельств сохранилось, особенно свидетельств XVII века, записанных. Они до сих пор есть у нас – о чудесной помощи.

И как происходит исцеление от холодной воды.

«Обитель. 5 веков чудес». Анонс специального репортажа на СТВ-7

Духовные символы народа и культурное достояние Беларуси. Итак, специальный репортаж «Обитель. 5 веков чудес» смотрите сегодня, 16 января, в 20.30 на телеканале СТВ.

«Обитель. 5 веков чудес». Анонс специального репортажа на СТВ-10

# Православные в Беларуси # общество # Галина Буро # Фотофакт

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