«Обитель. 5 веков чудес». Анонс специального репортажа на СТВ
Новости Беларуси. Четыре месяца остается до знакового события в жизни белорусской православной церкви. 19 и 20 мая верующие отпразднуют 500-летие Свято-Успенского Жировичского монастыря и 550-летие обретения Чудотворной иконы Жировичской Божией Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что участие в торжествах примет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Подготовка к празднику идет масштабная. В то же время обитель продолжает жить в молитве и подготовке духовной. Один день из жизни монастыря в специальном репортаже на СТВ «Обитель. 5 веков чудес».
Чудеса, которые случаются с теми, кто в них верит.
Много свидетельств сохранилось, особенно свидетельств XVII века, записанных. Они до сих пор есть у нас – о чудесной помощи.
И как происходит исцеление от холодной воды.
Духовные символы народа и культурное достояние Беларуси. Итак, специальный репортаж «Обитель. 5 веков чудес» смотрите сегодня, 16 января, в 20.30 на телеканале СТВ.