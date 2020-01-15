Витебские школьники завоевали 7 медалей на Международной олимпиаде в Казахстане

Новости Беларуси. Команда витебских школьников привезла из Казахстана семь медалей разной пробы. Такой «урожайной» для ребят оказалась 16-я Международная олимпиада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Команда витебских школьников привезла из Казахстана семь медалей разной пробы. Такой «урожайной» для ребят оказалась 16-я Международная олимпиада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Северную столицу представляли в двух из трех направлений: математика и информатика. Бесспорным лидером в IT-гонке стал ученик 8-й гимназии Ярослав Борисов.
Подробнее в видеоматериале корреспондента Анастасии Бут.