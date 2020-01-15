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«В случае необходимости предпримем меры депутатского реагирования». Сенаторы продолжают проводить личные приёмы граждан

15 января 2020 21:07
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Новости Беларуси. Личные приемы граждан продолжают проводить в Совете Республики, а также других органах власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«В случае необходимости предпримем меры депутатского реагирования». Сенаторы продолжают проводить личные приёмы граждан-1

Для людей это возможность обратиться за помощью в разрешении спорных или сложных вопросов, для чиновников – эффективный инструмент мониторинга, оценка работы местной власти, а в некоторых случаях поиск системных решений на уровне законодательства.

Подробности в видеоматериале.

«В случае необходимости предпримем меры депутатского реагирования». Сенаторы продолжают проводить личные приёмы граждан-4

# Прием граждан # общество # Фотофакт

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