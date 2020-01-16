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Замглавы Администрации Президента и помощник Президента по Брестской области проведут приёмы граждан

16 января 2020 06:34
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Новости Беларуси. О проблемах из первых уст. Личные приемы для граждан – возможность получить помощь в разрешении спорных или сложных вопросов, для чиновников – эффективный инструмент мониторинга.

16 января со своими вопросами можно обратиться к замглавы Администрации Президента Ольге Чуприс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прием начнется уже в 10 часов.

В этот же день обращения жителей готов рассмотреть помощник Президента по Брестской области Анатолий Маркевич. Встреча пройдет в Давид-Городке на территории электромеханического завода.

Замглавы Администрации Президента и помощник Президента по Брестской области проведут приёмы граждан -1

# Прием граждан # общество # Ольга Чуприс # Анатолий Маркевич # Фотофакт

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