Замглавы Администрации Президента и помощник Президента по Брестской области проведут приёмы граждан

Новости Беларуси. О проблемах из первых уст. Личные приемы для граждан – возможность получить помощь в разрешении спорных или сложных вопросов, для чиновников – эффективный инструмент мониторинга.

16 января со своими вопросами можно обратиться к замглавы Администрации Президента Ольге Чуприс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прием начнется уже в 10 часов.

В этот же день обращения жителей готов рассмотреть помощник Президента по Брестской области Анатолий Маркевич. Встреча пройдет в Давид-Городке на территории электромеханического завода.