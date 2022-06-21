«Обеспечивалось здравоохранение по остаточному принципу». В ЛНР впервые за 30 лет строят медицинский центр

За 30 лет в Луганске украинской властью не было построено ни одного нового медицинского учреждения, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Первое возводится сейчас.
Проект Григория Азаренка «Донбасский дневник».
За 30 лет в Луганске украинской властью не было построено ни одного нового медицинского учреждения, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Первое возводится сейчас.
Проект Григория Азаренка «Донбасский дневник».
Григорий Азаренок, корреспондент:
Бандеровцы разрушают, но нормальные люди строят. На окраине Луганска возводится многофункциональный медицинский центр – первый в народной республике.
Владимир Потапов, начальник управления сопровождения проектов ППК ВСК России:
По указанию руководства Российской Федерации, 22 мая представители военно-строительного комплекса приступили к работам по восстановлению и строительству объектов на территории Луганской Народной Республики. Первый из объектов, который будет возведен, это многофункциональный медицинский центр на 200 койко-мест. Данный объект будет в себя включать палатное отделение на 180 мест, отделение реанимации на 20 мест, диагностические помещения – это кабинеты КТ, УЗИ, рентген, также экспресс-лаборатория.
Леонид Пасечник, глава ЛНР:
С начала 90-х годов прошлого столетия на территории Луганской Народной Республики прошлые украинские власти уделяли здравоохранению очень мало внимания, скажем так. Обеспечивалось здравоохранение по остаточному принципу, поэтому никто никаких новых объектов не строил на территории области. Я думаю, это не самым лучшим образом сказывалось на качестве услуг здравоохранения. Поэтому это первый объект. С приходом Российской Федерации мы видим, какое внимание уделяется нам, какая помощь нам уделяется.
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