«Обеспечивалось здравоохранение по остаточному принципу». В ЛНР впервые за 30 лет строят медицинский центр

За 30 лет в Луганске украинской властью не было построено ни одного нового медицинского учреждения, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Первое возводится сейчас. Проект Григория Азаренка «Донбасский дневник».

Григорий Азаренок, корреспондент:

Бандеровцы разрушают, но нормальные люди строят. На окраине Луганска возводится многофункциональный медицинский центр – первый в народной республике.