На создание нового сорта нужно 10-12 лет. В Институте плодоводства НАН Беларуси выращивают новые виды малины

Новости Беларуси. Малина размером с клубнику, а огурец – с кабачок. Как экспериментируют с овощами и фруктами ученые-селекционеры и садоводы-любители? По чем нынче сдают витаминную продукцию и куда можно приехать на сбор ежевики? В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, что делать в сезон с избытками урожая и как вырастить необычные плоды.

Сегодня коллекция Института плодоводства насчитывает тысячи генотипов ягодных культур. Десятки сортов – белорусские. Это привычные яблоня, груша, вишня и капризная черешня. Наши селекционеры могут похвастаться своими сортами ультраранней желтой черешни, высокозимостойкой сливы, крупной алычи. Не диковинка уже и выведенные в Беларуси сорта персика и абрикоса. И это не генная инженерия. Просто климат теплеет, говорят ученые. Яна Шипко, корреспондент:

Сколько времени занимает выведение каждого сорта?

Людмила Фролова, заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур Института плодоводства НАН Беларуси:

Раньше несколько десятилетий занимала эта работа. Как правило, уже несколько поколений селекционеров вносили свой вклад в получение того или иного сорта. Благодаря новым технологиям время сократилось. Сейчас, например, можно сделать искусственно промораживание, не ждать суровую зиму несколько лет, а уже в лаборатории убедиться, что сорт пригоден или нет, выдержит суровое испытание морозом или не выдержит. Соответственно, время на испытание сокращается. Кроме этого, можно сделать в лаборатории искусственное заражение вредителями и болезнями. Это так же. Не надо ждать, когда будет очень много парши или гусениц-вредителей, это можно сделать искусственно, и в течение зимы в искусственных условиях проверить и выделить лучшие образцы, которые проявили устойчивость и не поддались на повреждения патогенами. Соответственно, время экономится. В любом случае надо несколько лет испытать. Кроме этого, мы работаем с государственной сортоиспытательной системой в Республике Беларусь, которая в разных зонах испытывает – шесть сортоучастков в Беларуси – это и в южной, и в северной зонах. Самое сложное испытание – в северной зоне плодоводство пройти. Как правило, 10-12 лет нужно на создание сорта. Это в 2-3 раза сокращается время, чем было раньше. Ученые стремятся создавать сорта, идеально приближенные к нашим климатическим условиям. Годами изучают устойчивость к болезням и погодным сюрпризам.

Людмила Фролова:

Основные наши направления — это не только крупноплодность, продуктивность, пригодность к механизированной уборке комбайном, чтобы уменьшить ручной труд при уходе за черной смородиной, но также еще большое внимание уделяем устойчивости к вредителям, болезням и срокам созревания, чтобы у нас были сорта разного срока созревания и создавался непрерывный конвейер поступления свежей ягоды. Людмила Владимировна – соавтор новых сортов ежевики и боярышника. Но самая любимая ягода – малина. Вывела три новых сорта, среди них и необычная – желтая.

Яна Шипко:

Всегда интересно было, как новым сортам дают названия? Людмила Фролова:

Это действительно очень интересно. Разный подход есть. Конечно, мы стараемся патриотически, чтобы было понятно, что это белорусский сорт. В частности, один из моих сортов малины, с моим участием, летнего срока созревания – «Мядовая». Она желтоплодная, сладкая – желтая малина слаще, чем красная. И она белорусская. Второй сорт красноплодной летней малины – «Услада».

«Катюша», «Купалинка», «Рогнеда». Под такими теплыми названиями белорусские сорта знают в мире. В запасе идея названия для нового сорта – «Прадслава». Скорее всего, это будет малина. Яна Шипко:

Эта малина уже отплодоносила. Какой уход за кустиками после сбора урожая? Людмила Фролова:

Мы видим уже последние ягодки летней малины, скоро начнется ремонтантная. Необходимо убрать все отплодоносившие сухие побеги. Они убираются, увозятся с участка и уничтожаются. Лучше всего, конечно, сжечь. Но если не позволяет погода, пожароопасный период, то лучше просто утилизировать, но подальше от участка, потому что на них могут зимовать возбудители болезней и вредители. Яна Шипко:

Из именно белорусских сортов за границей растут ли какие-то?

Людмила Фролова:

Да, передаем наши сорта за рубеж, в частности сорт «Аленушка» известен сладкими плодами. Имеются совместные научные проекты, недавно был проект с Румынией, мы туда передаем и интересуемся, как себя чувствуют наши сорта в тех условиях. Также сотрудничаем и со Свердловской опытной станцией. Это Урал, достаточно суровые условия, но тоже передаем туда материал, сотрудничаем, уточняем, исследуем, каким же образом ведут себя наши сорта в тех условиях. Яна Шипко:

Хороший признак, что с малиной крапива по соседству? Людмила Фролова:

О, да. Это хороший признак, с одной стороны. С другой – много хлопот. Растения схожие по биологии – и одно корневичное, и другое, они борются за плодородие, ищут плодородную почву. Поэтому, если крапива на участке – это хороший знак, значит, плодородие почвы очевидно. В то же время, добавляются хлопоты по борьбе с ней в посадках. Яна Шипко:

Очень модны сейчас органические фрукты. Вы не думали такие сорта выводить, по такой технологии выращивать?

Людмила Фролова:

Это очень популярно, и полезно, и нужно. Мы стараемся идти в ногу со временем и участвуем в различных исследовательских работах. Есть поисковые, начальные опыты, задумки, поиски возделывания органической ягоды. Надо сказать, что часть ягодных культур, которые выращиваются в нашем отделе, могут спокойно выращиваться без химии, быть сертифицированными как органические. В частности арония практически не имеет вредителей и болезней, черноплодная рябина, также обычная рябина, боярышник, бузина, актинидия. Они не имеют существенных вредителей и болезней, которые бы приносили ощутимый вред, поэтому можно обходиться без химии или ограничиться только биологическими средствами защиты.