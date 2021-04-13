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«Обеспечение равных условий». Что появится в Кодексе об образовании для детей с особенностями развития?

13 апреля 2021 11:48
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Новости Беларуси. Точки соприкосновения для консолидации. 13 апреля в парламенте прошла встреча, на которой обсуждались молодежные инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Председатель Белорусского комитета молодёжных организаций: «Наблюдается всплеск активности гражданской»

«Обеспечение равных условий». Что появится в Кодексе об образовании для детей с особенностями развития?-1

Насыщенный день в Палате представителей продолжился заседанием профильной комиссии и представителей ЮНИСЕФ. Новый Кодекс об образовании, который сейчас находится на рассмотрении у депутатов, включает несколько конкретных новелл, касающихся детей с особенностями в развитии.   

«Обеспечение равных условий». Что появится в Кодексе об образовании для детей с особенностями развития?-4

Ирина Рынейская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
В проекте Кодекса заложен принцип инклюзии в образовании. Что это значит? Это значит равный доступ к образованию, это значит обеспечение равных условий для лиц, имеющих особые потребности (не только с особенностями психофизического развития). Мы сегодня собрались обсудить эти вопросы в плане дальнейшего взаимодействия с этой организацией – с детским фондом ЮНИСЕФ, – направленного на защиту ребенка прежде всего, на защиту его прав.   

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# Государственная политика в области образования # общество # Ирина Рынейская # Фотофакт

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