«Обеспечение равных условий». Что появится в Кодексе об образовании для детей с особенностями развития?

Насыщенный день в Палате представителей продолжился заседанием профильной комиссии и представителей ЮНИСЕФ. Новый Кодекс об образовании, который сейчас находится на рассмотрении у депутатов, включает несколько конкретных новелл, касающихся детей с особенностями в развитии.

Ирина Рынейская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В проекте Кодекса заложен принцип инклюзии в образовании. Что это значит? Это значит равный доступ к образованию, это значит обеспечение равных условий для лиц, имеющих особые потребности (не только с особенностями психофизического развития). Мы сегодня собрались обсудить эти вопросы в плане дальнейшего взаимодействия с этой организацией – с детским фондом ЮНИСЕФ, – направленного на защиту ребенка прежде всего, на защиту его прав.

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