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«Он простой, очевидный». Марина Ленчевская рассказала, каким будет новый молодёжный проект

13 апреля 2021 10:59
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Новости Беларуси. Точки соприкосновения для консолидации. 13 апреля в парламенте прошла встреча, на которой обсуждались молодежные инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«Он простой, очевидный». Марина Ленчевская рассказала, каким будет новый молодёжный проект-1

За круглым столом переговоров собрались руководители Белорусского союза женщин, депутаты, представители различных молодежных организаций и объединений.  

«Он простой, очевидный». Марина Ленчевская рассказала, каким будет новый молодёжный проект-4

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:   
Уже сегодня будет анонсирован проект. Простой, как я говорила, достаточно креативный, молодежный, хотя инициатором этого проекта выступает Белорусский союз женщин. Проект называется «Я, мы помним!». Этот проект направлен на гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Он простой, очевидный. Это будут простые вещи, но понятны как раз для молодежи. Это будут челленджи в Instagram и TikTok, это будут аудиоподкасты, которые в том числе мы будем рекомендовать для использования Министерством образования в школах, учебных заведениях. Это будут Digital-карты, которые будут по следам поклонного туризма созданы.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Марина Ленчевская # Фотофакт

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