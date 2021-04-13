«Он простой, очевидный». Марина Ленчевская рассказала, каким будет новый молодёжный проект

Новости Беларуси. Точки соприкосновения для консолидации. 13 апреля в парламенте прошла встреча, на которой обсуждались молодежные инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Точки соприкосновения для консолидации. 13 апреля в парламенте прошла встреча, на которой обсуждались молодежные инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За круглым столом переговоров собрались руководители Белорусского союза женщин, депутаты, представители различных молодежных организаций и объединений.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Уже сегодня будет анонсирован проект. Простой, как я говорила, достаточно креативный, молодежный, хотя инициатором этого проекта выступает Белорусский союз женщин. Проект называется «Я, мы помним!». Этот проект направлен на гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Он простой, очевидный. Это будут простые вещи, но понятны как раз для молодежи. Это будут челленджи в Instagram и TikTok, это будут аудиоподкасты, которые в том числе мы будем рекомендовать для использования Министерством образования в школах, учебных заведениях. Это будут Digital-карты, которые будут по следам поклонного туризма созданы.