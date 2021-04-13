«Корни должны иметь светлый вид». На что ещё стоит обратить внимание при покупке саженца?

Юлия Кондратенок, ведущий научный сотрудник отдела селекции плодовых культур Института плодоводства Беларуси:

В первую очередь при покупке любого саженца нужно обращать внимание на его внешний вид, на его состояние. Саженец, который хранился в правильных условиях, в прикопе, в холодном хранилище, будет иметь гладкую, ровную кору, ни в коем случае несморщенную.

Особое внимание обращаем на верхушки побегов яблони. Обычно у нас питомниководы продают яблони одно-, двухлетки. Однолетки обычно неразветвленные, такой прутик. У двухлеток должна быть заложена крона, как минимум две веточки.



Обращаем внимание на их кончики. Если питомниковод добросовестный, выполнял весь технологический регламент и растения ушли в зимовку правильно, закончили рост, на верхушке каждого побега мы видим хорошо сформированную, живую здоровую почку.



Если же вместо нее вы видите такой хлыстик тонкий и увядший, где нет ни почки, ничего – от покупки таких саженцев следует отказаться.

Второй момент: это наличие различных повреждений на коре.



Технологическим регламентом допускаются незначительные царапины. Но если вы видите крупные задиры, надломленные или вырванные ветки с образованием язв, отказываемся однозначно. Не допускается никаких признаков повреждения болезнями коры древесины.

Третий момент: корневая система. От здоровой корневой системы зависит здоровье и долголетие любого дерева будь то яблоня, груша или абрикос.



Хорошо, когда у саженца развита корневая система обильно, именно если это речь идет о яблонях, привитых на клоновой подвое. На семенных подвоях корневая система может быть не такой густой, но должно быть не менее трех хорошо развитых корней длиною 20-25 см, которые несут на себе мелкие обрастающие корешки. Не просто три палочки, три корешка, на них должны быть ответвления.