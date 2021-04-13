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«Корни должны иметь светлый вид». На что ещё стоит обратить внимание при покупке саженца?

13 апреля 2021 11:40
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Юлия Кондратенок, ведущий научный сотрудник отдела селекции плодовых культур Института плодоводства Беларуси:
В первую очередь при покупке любого саженца нужно обращать внимание на его внешний вид, на его состояние. Саженец, который хранился в правильных условиях, в прикопе, в холодном хранилище, будет иметь гладкую, ровную кору, ни в коем случае несморщенную.  

«Корни должны иметь светлый вид». На что ещё стоит обратить внимание при покупке саженца? -1

Особое внимание обращаем на верхушки побегов яблони. Обычно у нас питомниководы продают яблони одно-, двухлетки. Однолетки обычно неразветвленные, такой прутик. У двухлеток должна быть заложена крона, как минимум две веточки.

Обращаем внимание на их кончики. Если питомниковод добросовестный, выполнял весь технологический регламент и растения ушли в зимовку правильно, закончили рост, на верхушке каждого побега мы видим хорошо сформированную, живую здоровую почку.

Если же вместо нее вы видите такой хлыстик тонкий и увядший, где нет ни почки, ничего – от покупки таких саженцев следует отказаться.  

«Корни должны иметь светлый вид». На что ещё стоит обратить внимание при покупке саженца? -4

Второй момент: это наличие различных повреждений на коре.

Технологическим регламентом допускаются незначительные царапины. Но если вы видите крупные задиры, надломленные или вырванные ветки с образованием язв, отказываемся однозначно. Не допускается никаких признаков повреждения болезнями коры древесины.    

«Корни должны иметь светлый вид». На что ещё стоит обратить внимание при покупке саженца? -7

Третий момент: корневая система. От здоровой корневой системы зависит здоровье и долголетие любого дерева будь то яблоня, груша или абрикос.

Хорошо, когда у саженца развита корневая система обильно, именно если это речь идет о яблонях, привитых на клоновой подвое. На семенных подвоях корневая система может быть не такой густой, но должно быть не менее трех хорошо развитых корней длиною 20-25 см, которые несут на себе мелкие обрастающие корешки. Не просто три палочки, три корешка, на них должны быть ответвления.   

«Корни должны иметь светлый вид». На что ещё стоит обратить внимание при покупке саженца? -10

На корнях не должно быть задиров, ран и трещин. Корни должны иметь светлый вид. Если вы покупаете саженец, попросите продавца, если это не саженец с закрытой корневой системой, показать корни. Внимательно их осмотрите. Можно даже слегка царапнуть ноготком – это нестрашно. Попросите срезать кончик корня, тем более эта операция рекомендуется при посадке: слегка подрезать корни и освежить. Вы видите, что срезы светлые, значит с корневой системой все в порядке. Саженец хранился в правильных условиях, он быстро проснется и начнет свой рост и развитие. Вы получите здоровое и долговечное плодоносящее дерево.   

# Растения и цветы # общество # Юлия Кондратенок # Фотофакт # растения

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