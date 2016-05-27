Обеспечение безопасности границы: какими качествами должны обладать пограничники?

В канун Дня пограничника мы решили заглянуть в кузницу военных кадров: Институт пограничной службы Республики Беларусь.

История стражей границы уходит корнями в древность. Предания, дошедшие до наших дней, сохранили имя одного из первых пограничников – богатыря Ильи Муромца.

Защита рубежей государства всегда была делом особой чести, а потому требующей колоссальной подготовки.

День курсантов расписан по минутам. Однако ребята не жалуются, потому что понимают ответственность будущей профессии.

В семье первокурсника Артёма Вопсева к службе в армии всегда относились с глубочайшим уважением. За мечтой стать пограничником парень приехал из Кобрина. Он решил пойти по стопам родного дяди и не пожалел.

Одна из основных задач пограничника – обеспечить неприкосновенность рубежей государства. Чтобы никто не оказался на территории страны незаконно, солдат должен досконально провести контроль документов в пунктах пропуска.

Пограничник – своего рода представитель государства. Опрятный внешний вид, грамотная речь, вежливость – неотъемные черты стража.

Для успешного обеспечения безопасности границы, курсантов обучают трасологии – науке о следах.

Быть хорошо подкованным физически недостаточно для службы в рядах пограничников. Существует ряд особенностей, которым уделяют отдельное внимание в процессе обучения.

Протяжённость границы нашей страны – 2 969 километров. Белорусы могут спать спокойно, пока каждый её метр охраняют такие отважные и верные своей стране пограничники.