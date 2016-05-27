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В Минском государственном Дворце детей и молодёжи прошёл форум робототехники Roboticon

27 мая 2016 07:18
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения»  на СТВ – Глеб Карней, технический директор IV Минского открытого Роботурнира; Александр Францкевич, тренер СООО «Образовательный центр Парка высоких технологий»; Сергей Прохорович, тренер-педагог дополнительного образования УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»; Самуил Олексин, победитель IV Минского открытого Роботурнира в категории «Траектория (езда по линии)»; Саид Ярослав, победитель IV Минского открытого Роботурнира в категории «Робосумо».

# общество # Фотофакт # Роботы # Глеб Карней # Сергей Прохорович

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