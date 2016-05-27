Новости Беларуси. Студенческий отряд из Витебска отправился на работу в Краснодарский край России. В детском оздоровительном центре «Орлёнок» белорусских ребят принимают уже пятый год. Они работают там и спасателями, и на кухне.

Впервые в 2016 году студенты педагогического университета попробуют себя в роли воспитателей в лагере, известном во всем бывшем СССР. Летом только за одну смену здесь отдыхают около 3,5 тысячи детей. Из Витебска на работу в детский центр на побережье Черного моря отправятся более сотни студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Сеньков, комиссар выездного сервисного студенческого отряда «Орленок»:

Очень понравилось, заработок, отдых хороший, хорошо себя проявили, благодарность получили. Рабочий день нас устраивает: 2 через 2. 2 дня рабочих, 2 выходных.

Дмитрий Щеет, командир выездного сервисного студенческого отряда «Орленок»:

Очень много вариантов, куда съездить, посмотреть. Много разных мест, можно совмещать. Не мешает. Молодые все, сил хватает на все.