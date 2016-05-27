Граффити, олицетворяющее гармонию природы и человека, появилось на ограждении Минского автомобильного завода

Новости Беларуси. В Минске на одно граффити стало больше. Оно появилось на ограждении автомобильного завода. Это работа-победитель конкурса граффити на экологическую тематику. Состязание организовал городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

На рисунке – футуристическая картина. Она, по замыслу художников, олицетворяет гармонию природы и человека. Накануне около нее прошел мастер-класс монументальной росписи. Каждый желающий мог взять в руки баллончик с краской и дополнить полотно своими рисунками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Повод напомнить в том числе и подрастающему поколению о важности экологии, о необходимости беречь все-таки нашу природу, потому что без природы я считаю, что нет жизни. И в том числе это оберегает город от каких-то вандальных надписей, потому что ни у каждого рука поднимется данный рисунок испортить.

Артем Сорокалетов, художник-граффитист:

Здесь изображена планета, на которой стоят ветряные мельницы. Граффити мы нарисовали за пять дней. Ушло примерно 50 баллонов краски.