Новости по тегу #Институт пограничной службы РБ

Новобранцы – вчерашние школьники, кадеты и опытные военные – уже освоили курс начальной военной подготовки.
В 2026 году на базе пограничного вуза соревновались семь команд из Минска и Минского района.
На встречу приехали будущие абитуриенты со всей страны – возможность увидеть вуз изнутри традиционно вызывает большой интерес.
Уже в середине марта будущие офицеры отправятся на практику. Их ждут должности заместителей начальников заставы и смены.
Будущим пограничникам со всей страны показали образцы вооружения, а также провели мастер-классы по сборке-разборке оружия и приемам рукопашного боя.
С курса молодого бойца начинается профессиональный путь будущих офицеров-пограничников. Их обучением занимаются опытные преподаватели, которые помогают успешно осваивать необходимые навыки и адаптироваться к условиям службы.
Участники проекта учились выявлять поддельные документы, управлять дронами, определять количество нарушителей по следам и идентифицировать их внешность.
Свыше 80 курсантов и восемь офицеров-слушателей, прошедшие ответственную подготовку, с гордостью пополнят ряды пограничных войск Беларуси.
Они компенсируют тот ущерб, который нанесла лесу природная стихия прошлым летом.
В рамках конференции участники обсудили вопросы пограничной службы, контроля и оперативной деятельности.
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