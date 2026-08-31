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Новости по тегу #Институт пограничной службы РБ

Более 100 первокурсников Института пограничной службы приняли военную присягу в Минске
31 августа 2026 07:13

Более 100 первокурсников Института пограничной службы приняли военную присягу в Минске

В Институте пограничной службы состоялся отборочный этап республиканского слета
28 апреля 2026 06:36

В Институте пограничной службы состоялся отборочный этап республиканского слета

В Институте пограничной службы Беларуси прошел день открытых дверей
23 марта 2026 07:44

В Институте пограничной службы Беларуси прошел день открытых дверей

Выпускники Института погранслужбы готовятся к финальной стажировке
08 февраля 2026 08:04

Выпускники Института погранслужбы готовятся к финальной стажировке

В Институте пограничной службы прошёл день открытых дверей
28 сентября 2025 07:59

В Институте пограничной службы прошёл день открытых дверей

В Институте пограничной службы новобранцы проходят курс молодого бойца
19 августа 2025 08:15

В Институте пограничной службы новобранцы проходят курс молодого бойца

В Минске завершился финальный этап проекта «Будущий пограничник»
31 июля 2025 10:43

В Минске завершился финальный этап проекта «Будущий пограничник»

В Институте пограничной службы состоялся торжественный выпуск нового пополнения защитников рубежей
29 июня 2025 08:16

В Институте пограничной службы состоялся торжественный выпуск нового пополнения защитников рубежей

Курсанты Института пограничной службы и действующие офицеры присоединились к акции «Аднавім лясы разам!»
05 апреля 2025 13:33

Курсанты Института пограничной службы и действующие офицеры присоединились к акции «Аднавім лясы разам!»

В Институте пограничной службы состоялась научно-практическая конференция
24 февраля 2025 06:09

В Институте пограничной службы состоялась научно-практическая конференция

День открытых дверей провели в Институте пограничной службы Беларуси
03 марта 2024 07:36

День открытых дверей провели в Институте пограничной службы Беларуси

«Думаю, что в этом году буду поступать сюда». Институт пограничной службы провёл день открытых дверей
22 октября 2023 07:48

«Думаю, что в этом году буду поступать сюда». Институт пограничной службы провёл день открытых дверей