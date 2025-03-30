Об успехах Беларуси в мини-футболе и принципах работы с людьми – большой разговор с Сергеем Хоменко

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси. О причастности семьи Хоменко к строительству метро в Минске

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Расскажите, пожалуйста, откуда вы родом? Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я родом из Донецкой области. Родился в городе Ясиноватая, затем поступил в военное училище в городе Орджоникидзе, теперешнем Владикавказе. Александр Осенко:

И какое было у вас первое место работы? Сергей Хоменко:

Город Алма-Ата. Войсковая часть 7552. Александр Осенко:

А кто повлиял на выбор вашей профессии военного? Сергей Хоменко:

Наверное, больше всего отец. Причем ситуация была очень интересная. Почему? Потому что когда-то он сказал фразу: «Я очень жалею о том, что не остался на сверхсрочную службу». Отец, не имея высшее образование, вы прекрасно понимаете, в Советском Союзе это достаточно серьезный аргумент, высшее образование. Он от простого кочегара на железной дороге дошел до уровня заместителя директора завода по производству метро в Минске. Проходческие комбайны и щиты, которые были предназначены для оборудования метро, делались именно на этом заводе. И когда в конце 1970-х годов началось строительство метро, отец сюда приезжал и организовал работу этих комбайнов.

Александр Осенко:

То есть ваша семья была причастна к строительству метро в городе Минске? Сергей Хоменко:

Да, именно так. Александр Осенко:

Ух ты. И потом вас судьба направила в Беларусь? Сергей Хоменко:

Да. Александр Осенко:

Как вы попали в Беларусь?

Сергей Хоменко:

Меня пригласили служить сюда. Военный человек, у него есть одно слово «есть». Пригласили внутренние войска Республики Беларусь проходить службу во внутренних войсках. Александр Осенко:

После Казахстана сразу в Беларусь? Сергей Хоменко:

Да. Александр Осенко:

И в каком возрасте вы приехали, в каком это году было? Сергей Хоменко:

В 1993 году я приехал в Минск. В 1994-м меня направили учиться в Военную академию имени Фрунзе в Москву, которую я закончил, и в 1997-м приехал обратно в Минск. Александр Осенко:

И потом у нас еще заканчивали Военную академию в Республике Беларусь? Сергей Хоменко:

И факультет Генерального штаба заканчивал в Минске. Я думаю, что такая судьба практически у каждого военного человека. Тот, который действительно понимает то, что для того, чтобы чего-то добиться, надо честно служить и много заниматься своим любимым делом. Чужих вопросов у нас нет

Александр Осенко:

Не существует ли такого, что наши граждане некоторые свои вопросы и жалобы сразу выносят на уровень Совета Республики, не проговаривая это с местными органами власти? Сергей Хоменко:

Наша исполнительная власть весьма активно вникает в те проблемы, которые есть у наших граждан. И при этом ведь гражданину дано право обратиться фактически к любому должностному лицу, которое есть в нашем государстве. Да, бывают случаи, когда люди, минуя, так скажем, иерархический уровень, обращаются напрямую. Но цель любого руководителя, цель депутата Палаты представителей, депутата местного уровня и, конечно же, сенатора – если к тебе обратились, значит, девиз такой: «Чужих вопросов у нас нет». Сегодняшняя система, которая создана под руководством Натальи Ивановны Кочановой, это система работы в регионах. Если сенаторы работают в какой-то из областей, то охватывается в полном объеме область. А после этого проводится выездное заседание президиума, на котором рассматриваются вопросы, как сработали органы исполнительной власти по решению тех или иных проблем. Результат достаточно высокий. Последний выездной президиум был по результатам работы в Минской области. Проблемные вопросы, те, которые есть, планово, системно решаются органами исполнительной власти. Принципы работы с людьми от Хоменко

Александр Осенко:

Вы очень много проработали на разных руководящих должностях. Какими принципами вы руководствуетесь при работе с людьми? Сергей Хоменко:

Основной принцип – это наличие справедливости, с одной стороны. Второе – это дисциплина и порядок. Руководитель никогда не должен забывать о том, что как ты научил, так-то они и делают. Если ты их не научил, то ты должен, наверное, понимать, что в этом твоя вина. Александр Осенко:

Позволяете делать ошибку? Сергей Хоменко:

Конечно. Слова Владимира Ильича Ленина о том, что не ошибается тот, кто ничего практически не делает. В работе с людьми это главное. Очень хорошо это чувствуется в военном деле. Когда в условиях чрезвычайных обстоятельств начинаешь понимать, что ты полностью отвечаешь за жизнь тех людей, которые тебе подчинены. То есть как ты их научил, такими они и вернутся. А они должны вернуться обязательно. Александр Осенко:

А у вас были в жизни вот такие экстремальные ситуации, когда вы понимали суть этого принципа?

Сергей Хоменко:

С 1988 по 1992 год, проходя службу в городе Алма-Ата, я системно со своим подразделением выполнял задачи в районах чрезвычайных обстоятельств. Александр Осенко:

Командир должен иметь авторитет. Кроме приказа еще должен быть авторитет. Сергей Хоменко:

В районах действий чрезвычайных обстоятельств все гораздо проще. Там они смотрят, как ты ведешь себя, прячешься ли ты за их спины, умеешь ли ты обладать собой в чрезвычайной ситуации. После этого рождается уважение. Уважение рождается только тогда, когда они понимают, что тот приказ, который отдан, он способствует выполнению задачи, с одной стороны. С другой стороны, сохранению жизни тех людей, которые тебе подчинены. Санкции – путь к стагнации

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

А вот опять же вопрос: санкции – это производно от цели устойчивого развития или, наоборот, это санкции, цели устойчивого развития направлены для того, чтобы все люди мира, все страны, входящие в ООН, жили в благоприятной среде? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Санкции – то, что мешает развитию? Сергей Хоменко:

А санкции, вводимые отдельными государствами, это путь к стагнации. Еще один вопрос. «Демократические государства», те, которые декларируют о заботе о людях. Тот забор, который построен в Беловежской пуще, на границе Республики Беларусь, это путь к экологическому развитию или путь к уничтожению? Александр Осенко:

Уничтожению.

Сергей Хоменко:

Те денежные средства, которые потрачены на этот забор. Я уже не говорю о вооружениях, о тех миллиардах, которые тратятся на вооружение. А почему эти миллиарды не потратили на ликвидацию голода в отдельных странах Юга, на обеспечение водой отдельных стран Юга? Ведь всё просто. Потратьте эти деньги, постройте там соответствующие молочно-товарные фермы, засейте поля пшеницей. Александр Осенко:

По крайней мере, не возводите заборы, чтобы не гибли животные. Видите, вы сказали то же самое, что сказал Президент, когда был на климатическом форуме в Арабских Эмиратах. Первые впечатления о Республике Беларусь

Александр Осенко:

А какие у вас были первые впечатления, когда вы приехали в Республику Беларусь? Сергей Хоменко:

Толерантность нашего народа, его патриотизм, работоспособность, интеллектуальность являются примером того отношения к родной земле, которое должно быть у настоящих патриотов. Физико-географическое положение, с одной стороны. С другой стороны, отсутствие множества природных ресурсов. С третьей стороны, транзитное государство. Но мы смогли за 30 лет суверенного существования, жизнедеятельности показать, как может жить народ под руководством своего лидера и процветать, сохранив при этом мир и суверенитет. Александр Осенко:

Да, это самое ценное. Зачем праздновать 80-летие Великой Победы?

Александр Осенко:

Мы с вами находимся в преддверии грандиозного, великого праздника – Дня Победы. Расскажите, пожалуйста, о тех проектах, которые курирует Совет Республики. Сергей Хоменко:

День Победы – это святой праздник для всех белорусов, вообще для всего прогрессивного человечества. Ведь те процессы, которые сейчас происходят в Европе, на других континентах, – это попытка реванша. Мы постоянно говорим об исторической памяти. Зачем уничтожаются памятники на территории отдельных государств Европы? Для того чтобы через 20 лет сказать о том, что не было никакой освободительной миссии советской армии в Европе. Александр Осенко:

Да, они пытаются переписать историю.

Сергей Хоменко:

Ведь правде смотря в глаза, надо отметить то, что большинство европейских государств представило свои формирования, в том числе формирование СС, в ряды Вермахта. И как бы кто ни говорил, но там были голландские дивизии и французские. Не буду я перечислять, я думаю, вы знаете об этом. И вот сегодняшнее празднование Дня Победы – это глубочайшее уважение тем людям, которые, несмотря ни на какие трудности, несмотря на вот тот ратный труд, который необходим был для того, чтобы побороть всю эту европейскую громаду военную, немецкую военную машину. Эти люди совершили действительно подвиг. Они не дали коричневой нечисти закрепиться на нашей земле. Как можно говорить о Бандере как об освободителе? Вы, уверен, что смотрели… В интернете есть фотографии, что такое Волынская резня. Александр Осенко:

Конечно. Сергей Хоменко:

Ведь это даже там не 18+. Там человек должен обладать уникальной психологической способностью, стойкостью психологической, для того чтобы посмотреть на дерево, которое с детскими головами. Более 200 городов, которые в Республике Беларусь были, на нашей земле, были уничтожены, и на которых было написано о том, что восстановлению не подлежат. А количество деревень, которые сожжены… А тут расследование, которое проводит Генеральная прокуратура по фактам геноцида. Съездите, под Минском эти захоронения. Ведь они же вызывают дрожь. Как можно было совершать такие злодеяния? Рецепт жизни от настоящего белоруса