«Гроза для всего европейского сообщества». Хоменко об успехах сборной Беларуси по мини-футболу

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Сергей Николаевич, вы являетесь председателем ассоциации по мини-футболу. Какие успехи нашей сборной по футзалу? И как санкции влияют на ваше выступление за рубежом? И вообще влияют ли?

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Опять процитирую нашего главу государства, что санкции дали нам возможность проявить те самые лучшие качества: мужские, спортивные в мини-футболе. Не хочу загадывать, но сегодня выступление сборной Республики Беларусь по мини-футболу является грозой фактически для всего европейского мини-футбольного сообщества. Мы очень достойно сыграли с чемпионами мира – португальцами. А сейчас на отборочных играх чемпионата Европы мы дважды выиграли у сборной Финляндии, которая входит в десятку лучших стран по мини-футболу. Мы сыграли в Италии вничью со сборной этой страны. Те ребята, которые играют сегодня в мини-футбол, они знают, что они защищают интересы нашего государства и представляют наше государство. И при этом даже представители, так скажем, явно недружественных нам государств говорят о том, что истинные спортсмены – это те, которые придерживаются спортивных принципов. Те, которые уважают соперника. Две игры со сборной Финляндии. Ведь это не секрет о том, что сборная Финляндии, сославшись на коронавирус, не стала приветствовать нашу команду. Удивительно, как может команда, которая с элементами коронавируса, выступать на европейской арене. Александр Осенко:

Это повод, причем такой неспортивный повод. Очень неспортивный.