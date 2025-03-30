«Гроза для всего европейского сообщества». Хоменко об успехах сборной Беларуси по мини-футболу
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Сергей Николаевич, вы являетесь председателем ассоциации по мини-футболу. Какие успехи нашей сборной по футзалу? И как санкции влияют на ваше выступление за рубежом? И вообще влияют ли?
Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Опять процитирую нашего главу государства, что санкции дали нам возможность проявить те самые лучшие качества: мужские, спортивные в мини-футболе. Не хочу загадывать, но сегодня выступление сборной Республики Беларусь по мини-футболу является грозой фактически для всего европейского мини-футбольного сообщества. Мы очень достойно сыграли с чемпионами мира – португальцами. А сейчас на отборочных играх чемпионата Европы мы дважды выиграли у сборной Финляндии, которая входит в десятку лучших стран по мини-футболу. Мы сыграли в Италии вничью со сборной этой страны.
Те ребята, которые играют сегодня в мини-футбол, они знают, что они защищают интересы нашего государства и представляют наше государство. И при этом даже представители, так скажем, явно недружественных нам государств говорят о том, что истинные спортсмены – это те, которые придерживаются спортивных принципов. Те, которые уважают соперника.
Две игры со сборной Финляндии. Ведь это не секрет о том, что сборная Финляндии, сославшись на коронавирус, не стала приветствовать нашу команду. Удивительно, как может команда, которая с элементами коронавируса, выступать на европейской арене.
Александр Осенко:
Это повод, причем такой неспортивный повод. Очень неспортивный.
Сергей Хоменко:
Наверное, это стало тоже триггером, и поэтому общий счет – 3-0, 3-1, 6-1 в пользу Республики Беларусь.
Александр Осенко:
Команда выступает под нашим флагом?
Сергей Хоменко:
Выступает под флагом с гимном. То есть все элементы спортивные соблюдаются в полной мере. Кто из зрителей не играл в мини-футбол? Наверное, играли все. И девочки, и мальчики. Это народная игра, и поэтому мы не имеем права выступать как-то хуже.
При этом у нас говорят о легионерах. У нас минимальное количество легионеров, потому что позиция руководства ассоциации – наши белорусские парни должны играть в мини-футбол. Они должны продолжать те традиции, которые были у «Динамо-Минска», которые вообще в белорусском спорте.
Беларусь звучит гордо и в том числе в мини-футболе.