Хоменко: «Поезд Памяти» в 2025 году пройдёт с участием всех бывших государств Советского Союза

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Да, где участвуют дети из Беларуси, из России и, по-моему, еще будут из Казахстана в этом году.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: Сегодня Совет Республики проводит комплекс мероприятий со всеми категориями: начиная с детского возраста и заканчивая ветеранами, теми, которые участвовали в освобождении Беларуси. Очень тесно мы работаем с Российской Федерацией. Одна из самых серьезных таких акций – это «Поезд Памяти».

Сергей Хоменко:

Значит, в этом году планируется, что «Поезд Памяти» пройдет с участием и представительством всех бывших государств Советского Союза. Мы прекрасно понимаем, опять же, глава государства нам говорит о том, что общаться надо со всеми. Везде, во всех странах есть прогрессивные силы, те, которые понимают правду. Не эту туманно насыщенную небылицами фактуру, о которой они говорят, а действительно правду.

Как можно говорить о Польше? Там в польской земле полегло 650 тысяч советских солдат для того, чтобы освободить Польшу от немецко-фашистского ига. И разве это не показатель? Сейчас подготовлен план мероприятий, которые будут проводиться Советом Республики. Но основными мероприятиями являются именно эти. Кроме того, планируется проведение межпарламентского форума в Волгограде по инициативе Российской Федерации. И я уверен, что историческая память и правда, она восторжествует.