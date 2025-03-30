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Хоменко: «Поезд Памяти» в 2025 году пройдёт с участием всех бывших государств Советского Союза

30 марта 2025 07:40
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Хоменко: «Поезд Памяти» в 2025 году пройдёт с участием всех бывших государств Советского Союза-2

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня Совет Республики проводит комплекс мероприятий со всеми категориями: начиная с детского возраста и заканчивая ветеранами, теми, которые участвовали в освобождении Беларуси. Очень тесно мы работаем с Российской Федерацией. Одна из самых серьезных таких акций – это «Поезд Памяти».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Да, где участвуют дети из Беларуси, из России и, по-моему, еще будут из Казахстана в этом году.

Хоменко: «Поезд Памяти» в 2025 году пройдёт с участием всех бывших государств Советского Союза-4

Сергей Хоменко:
Значит, в этом году планируется, что «Поезд Памяти» пройдет с участием и представительством всех бывших государств Советского Союза. Мы прекрасно понимаем, опять же, глава государства нам говорит о том, что общаться надо со всеми. Везде, во всех странах есть прогрессивные силы, те, которые понимают правду. Не эту туманно насыщенную небылицами фактуру, о которой они говорят, а действительно правду.

Как можно говорить о Польше? Там в польской земле полегло 650 тысяч советских солдат для того, чтобы освободить Польшу от немецко-фашистского ига. И разве это не показатель? Сейчас подготовлен план мероприятий, которые будут проводиться Советом Республики. Но основными мероприятиями являются именно эти. Кроме того, планируется проведение межпарламентского форума в Волгограде по инициативе Российской Федерации. И я уверен, что историческая память и правда, она восторжествует.

# Интервью # Сергей Хоменко # Александр Осенко

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