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Хоменко: то, что сказал наш глава государства, сбудется обязательно

30 марта 2025 07:30
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Хоменко: то, что сказал наш глава государства, сбудется обязательно-2

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
А вы знаете, наш Президент… Есть правильная фраза, которую очень часто говорит Наталья Ивановна, и я процитирую ее: «Надо слушать внимательно нашего Президента». Почему? Потому что той степенью прозорливости, той степенью анализа и предвидения ситуации, как наш Президент, некоторым главам государства надо просто у него поучиться. То, что сказал наш глава государства, сбудется обязательно.

# Интервью # Сергей Хоменко # Александр Осенко

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