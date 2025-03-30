Хоменко: то, что сказал наш глава государства, сбудется обязательно

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

А вы знаете, наш Президент… Есть правильная фраза, которую очень часто говорит Наталья Ивановна, и я процитирую ее: «Надо слушать внимательно нашего Президента». Почему? Потому что той степенью прозорливости, той степенью анализа и предвидения ситуации, как наш Президент, некоторым главам государства надо просто у него поучиться. То, что сказал наш глава государства, сбудется обязательно.