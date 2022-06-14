Об участии в топовых телепроектах, сольном концерте и главной мечте. Разговор с музыкантом Никитой Белько

Кумир сотен тысяч мальчишек и девчонок, надежда родителей и восходящая звездочка белорусской эстрады. В свои 17 лет Никита Белько успел поучаствовать в самых известных музыкальных проектах – «Х-фактор» и «Голос. Дети», а также представляет свою страну на престижных международных конкурсах и знаковых мероприятиях. Об этом рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Мы прогулялись по любимым столичным улочкам и придали им особое звучание. Анна Сушкова, корреспондент:

Никита, я знаю, что мы здесь оказались неслучайно. Это двери твоей альма-матер? Расскажи немножко. «Я одновременно обучаюсь искусству пианизма и вокалу»

Никита Белько, артист, музыкант:

Это мой колледж, в котором я учусь уже лет 10. Я многое прошел здесь, многому научился и продолжаю обучаться. Много положительных эмоций с этим местом связано, воспоминаний.

– На каком отделении ты учишься?

– Я пианист.

– Странно. Все тебя знают как певца. Как так получилось, что ты пианист?

– Мой путь немножко раздвоился, хотя все это музыка. Я одновременно обучаюсь искусству пианизма и вокалу. Стараюсь совмещать. Сейчас, конечно, сложно, потому что после «Х-фактора» очень много концертов, интересных мероприятий, готовимся, песни записываем новые. Из-за этого стало немножко сложнее совмещать, потому что редко появляюсь в колледже. Поющий пианист – согласитесь, большая редкость в наше время. Но занятия по вокалу игре на фортепиано никогда не мешали. Песня, которая ассоциировалась со мной, – это «Клево» Игоря Корнелюка

Никита Белько:

Мама привела. Она тоже музыкант. Но зная, как все это сложно бывает и у многих людей не получается, она не сильно хотела. Я, как и все дети, ходил на много кружков, и любовь к музыке проявилась еще с самого раннего детства. Поэтому уже не оставалось вариантов. Мы пошли на вокал, через год – на фортепиано. Так все завертелось, закрутилось, началась активная творческая музыкальная деятельность.

– Сколько тебе было лет, когда ты пришел в музыку?

– Пять лет.

– И что ты тогда исполнял? Можешь вспомнить?

– Первый телевизионный проект, в котором я участвовал, – «Я пою». Самая знаменитая песня, которая ассоциировалась со мной на протяжении долгого времени, – это «Клево» Игоря Корнелюка. Вот так Никита оказался на большой сцене и завоевал сердца не только строгого жюри, но и целой армии телезрителей.

Анна Сушкова:

Расскажи, пожалуйста, с чего начиналась твоя сценическая карьера. Ты сказал, что в шесть лет впервые выступил. Как это было для тебя? Никита Белько:

Я был очень маленький. Я вышел на сцену Дворца Республики с Президентским оркестром. Телепроект «Я пою». Я тогда познал – музыка, зрители, очень много людей.

– Вкус или ужас? Многие же пугаются.

– В основном у детей в подростковом возрасте есть такое. Они начинают перестраиваться, и есть эти страхи, испуги. Но из-за того, что я в шесть лет это попробовал, сразу такой большой зал. А для меня это тогда было весело, очень интересно – восторг. Поэтому я никогда этого не боялся. Многое изменил в жизни нашего героя педагог по вокалу Василий Сеньков. Так в жизни Никиты появились серьезные вокальные баттлы и первые значимые награды. Как артист попадал на известные телепроекты и как ведут себя звезды эстрады в жизни?

Никита Белько:

Начали ездить на всякие конкурсы, занимать призовые места, Гран-при. Потом телепроекты пошли. Сначала «Голос. Дети», потом победа на «Битве талантов», тоже российский телепроект. Анна Сушкова:

Многие смотрят по телевизору и думают: там все наигранно, они все по сценарию, эмоции поставлены. Расскажи, как оно на самом деле.

– На самом деле на телепроекты очень сложно попасть, потому что очень много заявок из разных стран туда идет. Если ты талантлив, хотя не всегда это так работает, можно пробиться куда хочешь.

– Как в твоем случае это было? Ты действительно стоял там огромную километровую очередь?

– Да, на Останкино. Там огромная очередь детей. Очень много людей. Я тогда тоже был поменьше. Впервые был в Москве, но смог показать себя как обычно, не побоялся, и все получилось.

Отстояв многокилометровую очередь, 12-летний белорус успешно прошел самое главное испытание – слепое прослушивание – и к нему повернулись сразу несколько мега-звезд российской эстрады. Это был успех. Никита Белько:

Было очень интересно. Первый опыт с такими знаменитыми артистами. Впоследствии был большой опыт с различными артистами, знакомство и осознание, что это такие же люди, как и мы. Правда, разные люди ведут себя по-разному. У кого-то есть корона, а кто-то совершенно открыт. Суперфиналист шоу «Х-Фактор Беларусь», красавчик и любимчик белорусской эстрады. Сейчас для симпатичного молодого человека, с детства мечтавшего стать большим артистом и спеть дуэтом с Чарли Путом, на первом месте сцена. Поэтому его персональный Instagram-аккаунт пестрит только служебными фотографиями, а снимков, проливающих свет на личную жизнь, там не отыскать. «Необычное чувство, которое помогает». С какими эмоциями Никита Белько выходит на сцену?

Анна Сушкова:

Прошло уже много времени с твоего первого выхода на сцену. Когда сейчас выходишь на сцену, какие эмоции испытываешь? Никита Белько:

От многих факторов зависит. Есть момент, связанный с волнением. Когда я выхожу на сцену, вижу глаза зрителей, улыбки, волнение меняется на необычное чувство, которое помогает выступить, энергии добавляет, от которой я кайфую и получаю большое удовольствие на сцене. Это момент, ради которых артисты работают, живут, потому что это невероятные эмоции. Когда видишь Никиту на экране и в реальной жизни, то это два совершенно разных человека. Когда он работает, то настоящий артист, уверенный в себе и харизматичный. В личном общении это обаятельный и скромный парень, который действительно заслуживает уважения – за все то, что у него получается блестяще.

Никита Белько:

Последний концерт – это очень глобальное для меня событие. Это проект «Новые имена», цикл концертов, когда белорусам раскрывают новых молодых артистов, у которых есть уже какой-то бэкграунд, своя история, свой путь на сцене. Первый концерт был у Анны Трубецкой, второй сейчас прошел у меня. Прошел, наверное, успешно. Я волновался, было мало времени это все сделать. Концерт полностью в сопровождении Президентского оркестра. С ними было очень классно поработать. И вообще вся команда, которая работала над концертом, делала большое дело. Реакция зрителей помогла мне раскрепоститься, и я почувствовал, что действительно могу, для музыки создан, потому что эмоции, которые я подарил людям, – чувствовалось, какой был отклик, атмосфера. Это намного важнее технических неточностей в исполнении. Сама атмосфера, эмоция – это меня очень порадовало. Много людей после концерта писали, говорили, что было интересно, разнообразно. Это у меня первый опыт сольного концерта. Наверное, это шаг в будущее, как и назывался концерт.

– Напой что-нибудь оттуда. Что-нибудь созвучное тому месту.

– Песня, которую я уже на протяжении многих лет очень люблю. Это Cтинг Shape of my heart. Обожаю эту песню. Стинг – красавчик. К слову, Никита Белько всегда знает, куда идет. Только если это касается карьеры, а не прогулок с друзьями. Центральный район – мой любимый. Вообще весь Минск очень красивый

Анна Сушкова:

Ты, наверное, здесь прогуливаешься со своими друзьями, одногруппниками? Никита Белько:

Да, мы вообще очень часто гуляем в этом районе. Часто прогулки здесь начинаются, и идем уже в любую часть города, гуляем. Очень много эмоций и воспоминаний именно с Минском связано.

– Ты же родился в Минске?

– Да.

– Какой твой любимый район?

– Центральный район – мой любимый, потому что я там живу, здесь учусь, гуляю. Больше времени здесь провожу. Вообще весь Минск очень красивый.

– У тебя есть свободное время? Я думаю, тысячи мальчишек и девчонок, которые занимаются вокалом, интересуются, есть ли жизнь.

– Чуть-чуть иногда. В основном я то на учебе, то на концертах. Пару часиков иногда бывает по вечерам.

– Может, летом есть какие-то развлечения, виды спорта?

– Этим летом я планирую активно заняться спортом. Мы с моим хорошим другом, однокурсником будем заниматься спортом, гулять. У меня лучший друг из Питера должен приехать в конце лета. Очень много друзей, с которыми давно хотели встретиться, и все никак не получается, потому что они учатся, я учусь. Мы уже где-то полтора-два месяца пытаемся встретиться, и в последний момент все не складывается.

– Надеюсь, у тебя каникулы хоть будут?

– Только июль и август, потому что сессия до конца июня. И то там концерты. Есть у талантливого парня и заветное желание. О чем мечтает исполнитель Никита Белько?

Никита Белько:

Если глобальная мечта, то это не столько выступить, сколько реализоваться как музыкант, артист, сочинять музыку, собирать огромные залы, арены. Хочется делать хорошую музыку, чтобы она что-то дарила людям и меняла в жизни людей. Я недавно осознал, что есть музыка, которая в каких-то моментах может стать переломной для людей, и это хотелось бы делать.

– Может, ты хотел бы как-то фортепиано соединить с вокалом?

– Мне кажется, это в любом случае будет так, потому что раз я умею, мне это удобно, я от этого кайфую. Я думаю, так и будет. Когда и где можно увидеть сольный концерт певца?