В Минской области до конца 2022 года введут в эксплуатацию миллион квадратных метров жилья

Новости Беларуси. В Минской области с начала 2022 года введено в эксплуатацию более 370 тысяч квадратных метров жилья. Это почти 40 % от плана. Больше всего традиционно строится в Минском районе. В Слуцком продолжается застройка нового микрорайона Чехова. К концу месяца здесь сдадут в эксплуатацию жилой дом на 60 квартир, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас на объекте ведутся отделочные работы. Чуть ранее ввели в эксплуатацию дом на улице Ленина. В нем 80 квартир. Больше половины из них для многодетных. Здесь создана вся необходимая инфраструктура.

Дмитрий Самусевич, инженер технического надзора УКС Слуцкого района:

В данном месте уже было запроектировано генпланом города три дома. То есть сейчас уже два реализованных, еще будет один рядом на 60 квартир. Параллельно со строительством велось строительство инфраструктуры, то есть подъездные дороги, детские площадки, благоустройство микрорайона.

Александр Гриневич, инженер технического надзора УКС Слуцкого района:

Мы собираемся начинать строительство второй очереди в микрорайоне Чехова, где будет построено семь многоэтажных домов. Начинаем с июля, 90 квартир на жилой дом для многодетных.