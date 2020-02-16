Об инвестициях в Беларусь, скорости поездов и геополитике. Рассказывает владелец Stadler Rail Group

Новости Беларуси. Если говорить об успехах в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве двух стран, то, наверное, в первую очередь на ум приходит завод в Фаниполе, построенный швейцарской компанией «Штадлер», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Там собирают одно- и двухэтажные электрички, специально разработанные для СНГ трамваи типа «Метелица» и вагоны метро, которые, кстати, уже обкатываются в столичной подземке. В минском метро новый состав «Штадлер» выехал на обкатку от Могилёвской до Каменной Горки Частый гость в Беларуси – владелец Stadler Rail Group Петер Шпулер. В свое время он принял решение инвестировать в Беларусь и ни разу об этом не пожалел. Яна Шипко встретилась с господином Шпулером и расспросила его, как это – инвестировать и дружить с Беларусью. Поезда для минского метро для Stadler Rail Group стратегический заказ Яна Шипко, корреспондент:

Здесь, на фабрике, наверное, чувствуете себя как дома?

Петер Шпулер, владелец компании Stadler Rail Group:

Да, это и есть дом. Я здесь бываю каждые три-четыре месяца. Фабрика открылась в 2014-м. У нас уже полторы тысячи работников. Поэтому, конечно, чувствую себя как дома. Яна Шипко:

А какие есть новые модели? Этот поезд, похоже, для минского метро? Петер Шпулер:

Да, мы получили заказ на 10 поездов и очень гордимся этим. Для нас это стратегический заказ, потому что для всех городов постсоветского пространства действует одинаковая спецификация. И чтобы они могли покупать такие поезда, им нужна ссылка. А теперь мы сможем участвовать во всех тендерах. Яна Шипко:

Модели отличаются для разных стран?

Петер Шпулер:

Вот там, например, поезда для Норвегии, у них другая колея, другой дизайн. Мы гибкие и благодаря нашим инженерам можем работать с очень многими странами. Из Беларуси удобно делать поставки как на восток, так и на запад. И вообще было не проблемой нанять высококвалифицированных специалистов Яна Шипко:

А экспортируете в основном в Европу? Петер Шпулер:

Беларусь в самом центре, отсюда удобно делать поставки как на восток – в Россию, Азербайджан, Грузию, так и на запад. Сейчас у нас заказы из Норвегии, Словении, Венгрии. А вот эти трамваи для Кочабамбы в Боливии. Очень важно, чтобы качество и цена позволяли продвигать продукцию по всему миру. И мы добились этого, разместив производство здесь.

Яна Шипко:

Получается, что наше географическое положение стало решающим фактором для размещения производства здесь? Петер Шпулер:

Во-первых. Но также сыграл роль уровень подготовки специалистов. Вообще не было проблемой нанять высококвалифицированных специалистов как для инжиниринга, так и для производства. Это дает большие преимущества. Я счастлив, что тогда было принято такое решение – инвестировать здесь, в Беларуси. Когда мы начинали здесь, был в разгаре конфликт Украины и России, упал рубль. Но это того стоило Яна Шипко:

А рисков не боялись?

Петер Шпулер:

Во всех странах свои риски. В Швейцарии – валютный. Когда мы начинали здесь, был в разгаре конфликт Украины и России, упал рубль. Но это того стоило. Мы вложили уже 80 миллионов евро и продолжаем инвестировать, строимся дальше. Я каждый раз стараюсь взять с собой других предпринимателей, и они уезжают под впечатлением Яна Шипко:

Вероятно, такое успешное предприятие – хороший пример для других инвесторов. Петер Шпулер:

Я каждый раз стараюсь взять с собой других предпринимателей, и они уезжают под впечатлением. Думаю, в ближайшие годы инвесторов из Швейцарии и вообще Западной Европы станет гораздо больше. Единственная причина, что их не так много сейчас – Беларусь не так хорошо знают на Западе.

Вот, кстати, трамваи мы будем поставлять в Боливию. Это первый заказ. Мы пока не очень хорошо представлены в Южной Америке. Для нас важно, что весь инжиниринг выполнен в Беларуси. И разработки тут делаются не только для Минска, но и для всей группы «Штадлер». Как партнеры охотно поможем БелЖД с электрификацией дорог в областных центрах Яна Шипко:

А вас можно в трамвае увидеть? Петер Шпулер:

Конечно. В Швейцарии это очень популярный вид транспорта. Само собой, я тоже охотно езжу. Яна Шипко:

Предпочитаете поезда или самолеты?

Петер Шпулер:

В Швейцарии – поезд. Самолет – на дальние расстояния. Яна Шипко:

А по Беларуси ездили поездом? Петер Шпулер:

У нас еще производство в Польше в паре часов от границы. Так что поездом езжу. Яна Шипко:

Это удобно. Не хватает только, чтобы электрифицировали дороги до всех областных центров и пустили ваши электрички. Петер Шпулер:

Ну, это задача для железной дороги. Знаю, что БелЖД занимается этим вопросом. И мы охотно поможем как партнеры.

Не гонимся за высокоскоростными поездами, потому что мало стран, где для них есть дороги Яна Шипко:

Какая скорость максимальная у ваших поездов? Петер Шпулер:

270 километров в час. Яна Шипко:

То есть не гонитесь за скоростью? Потому что есть поезда, которые и больше 400 километров в час скорость развивают. Петер Шпулер:

Нет. Потому что мало стран, где дороги предназначены для таких поездов. Китай, Южная Корея, Франция… всего четыре-пять стран.

Едва ли Маск найдет финансирование для вакуумных поездов Яна Шипко:

А вы тоже скептически относитесь к идее Маска запустить вакуумные поезда? Петер Шпулер:

Едва ли он найдет финансирование. Есть проект похожий в Швейцарии – запустить по вакуумной трубе такой капсульный поезд от восточной границы до западной, скорости космические, как и цена… проект стоит 100 миллиардов франков. Не думаю, что найдутся желающие его финансировать.

Стремиться вместе с командой к успеху я научился в хоккее Яна Шипко:

Читала в интервью, что вы когда-то отказались от работы в банке в пользу маленького фамильного бизнеса с всего 18 сотрудниками? Петер Шпулер:

Я получил хорошее образование и действительно углубленно изучал банковское дело. Но потом заметил, что работать там скучно. И взялся за семейный бизнес. Сегодня сотрудников по миру у нас уже 12 тысяч. И оборот 4 миллиарда евро. Яна Шипко:

И каково это – вырасти до всемирно известной фирмы? Петер Шпулер:

Ну, не всемирно известной. Но мне всегда везло с людьми. Вместе, командой мы стремимся к успеху, мне это всегда удавалось. Этому я, кстати, научился играя в хоккей. Яна Шипко:

Правда? Петер Шпулер:

Да, в высшей лиге в Швейцарии. Только командный дух может привести к победе.

Я могу хорошо справиться с организацией визита Александра Лукашенко на ЧМ в Швейцарию Яна Шипко:

Ваш министр иностранных дел пригласил нашего Президента на чемпионат мира по хоккею в Швейцарии. Иньяцио Кассис пригласил Александра Лукашенко в Швейцарию на чемпионат мира А Президент на это ответил, что попросит вас организовать визит. А почему именно вас? Петер Шпулер:

Я могу с этим хорошо справиться. У нас есть ложа на арене, где в мае пройдет чемпионат. Мы приезжали в Минск в 2014 году. Чемпионат был потрясающе организован, атмосфера хорошая. И в следующий раз приедем, когда будет проходить в Минске совместно с Ригой.

Меня впечатлило, как ваш Президент претворил в жизнь Минские переговоры Яна Шипко:

Вы довольно часто встречались с Президентом. Дружите? Петер Шпулер:

Нет. Но я много раз с ним встречался. И каждый раз был впечатлен, как много он знает о нашем бизнесе. Мне очень импонирует, как он ратует за свою страну, свой народ, и то, как ставит четкие требования. Беларусь и Швейцария похожи по количеству населения, по своей нейтральной позиции. Меня впечатлило, как ваш Президент претворил в жизнь Минские переговоры. Это имело большую ценность для репутации Беларуси. Грамотный шаг. Это помогает привлекать и инвесторов в эту классную страну.