Об инвестициях в Беларусь, скорости поездов и геополитике. Рассказывает владелец Stadler Rail Group
Новости Беларуси. Если говорить об успехах в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве двух стран, то, наверное, в первую очередь на ум приходит завод в Фаниполе, построенный швейцарской компанией «Штадлер», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Там собирают одно- и двухэтажные электрички, специально разработанные для СНГ трамваи типа «Метелица» и вагоны метро, которые, кстати, уже обкатываются в столичной подземке.
В минском метро новый состав «Штадлер» выехал на обкатку от Могилёвской до Каменной Горки
Частый гость в Беларуси – владелец Stadler Rail Group Петер Шпулер. В свое время он принял решение инвестировать в Беларусь и ни разу об этом не пожалел. Яна Шипко встретилась с господином Шпулером и расспросила его, как это – инвестировать и дружить с Беларусью.
Поезда для минского метро для Stadler Rail Group стратегический заказ
Яна Шипко, корреспондент:
Здесь, на фабрике, наверное, чувствуете себя как дома?
Петер Шпулер, владелец компании Stadler Rail Group:
Да, это и есть дом. Я здесь бываю каждые три-четыре месяца. Фабрика открылась в 2014-м. У нас уже полторы тысячи работников. Поэтому, конечно, чувствую себя как дома.
Яна Шипко:
А какие есть новые модели? Этот поезд, похоже, для минского метро?
Петер Шпулер:
Да, мы получили заказ на 10 поездов и очень гордимся этим. Для нас это стратегический заказ, потому что для всех городов постсоветского пространства действует одинаковая спецификация. И чтобы они могли покупать такие поезда, им нужна ссылка. А теперь мы сможем участвовать во всех тендерах.
Яна Шипко:
Модели отличаются для разных стран?
Петер Шпулер:
Вот там, например, поезда для Норвегии, у них другая колея, другой дизайн. Мы гибкие и благодаря нашим инженерам можем работать с очень многими странами.
Из Беларуси удобно делать поставки как на восток, так и на запад. И вообще было не проблемой нанять высококвалифицированных специалистов
Яна Шипко:
А экспортируете в основном в Европу?
Петер Шпулер:
Беларусь в самом центре, отсюда удобно делать поставки как на восток – в Россию, Азербайджан, Грузию, так и на запад. Сейчас у нас заказы из Норвегии, Словении, Венгрии. А вот эти трамваи для Кочабамбы в Боливии. Очень важно, чтобы качество и цена позволяли продвигать продукцию по всему миру. И мы добились этого, разместив производство здесь.
Яна Шипко:
Получается, что наше географическое положение стало решающим фактором для размещения производства здесь?
Петер Шпулер:
Во-первых. Но также сыграл роль уровень подготовки специалистов. Вообще не было проблемой нанять высококвалифицированных специалистов как для инжиниринга, так и для производства. Это дает большие преимущества. Я счастлив, что тогда было принято такое решение – инвестировать здесь, в Беларуси.
Когда мы начинали здесь, был в разгаре конфликт Украины и России, упал рубль. Но это того стоило
Яна Шипко:
А рисков не боялись?
Петер Шпулер:
Во всех странах свои риски. В Швейцарии – валютный. Когда мы начинали здесь, был в разгаре конфликт Украины и России, упал рубль. Но это того стоило. Мы вложили уже 80 миллионов евро и продолжаем инвестировать, строимся дальше.
Я каждый раз стараюсь взять с собой других предпринимателей, и они уезжают под впечатлением
Яна Шипко:
Вероятно, такое успешное предприятие – хороший пример для других инвесторов.
Петер Шпулер:
Я каждый раз стараюсь взять с собой других предпринимателей, и они уезжают под впечатлением. Думаю, в ближайшие годы инвесторов из Швейцарии и вообще Западной Европы станет гораздо больше. Единственная причина, что их не так много сейчас – Беларусь не так хорошо знают на Западе.
Вот, кстати, трамваи мы будем поставлять в Боливию. Это первый заказ. Мы пока не очень хорошо представлены в Южной Америке. Для нас важно, что весь инжиниринг выполнен в Беларуси. И разработки тут делаются не только для Минска, но и для всей группы «Штадлер».
Как партнеры охотно поможем БелЖД с электрификацией дорог в областных центрах
Яна Шипко:
А вас можно в трамвае увидеть?
Петер Шпулер:
Конечно. В Швейцарии это очень популярный вид транспорта. Само собой, я тоже охотно езжу.
Яна Шипко:
Предпочитаете поезда или самолеты?
Петер Шпулер:
В Швейцарии – поезд. Самолет – на дальние расстояния.
Яна Шипко:
А по Беларуси ездили поездом?
Петер Шпулер:
У нас еще производство в Польше в паре часов от границы. Так что поездом езжу.
Яна Шипко:
Это удобно. Не хватает только, чтобы электрифицировали дороги до всех областных центров и пустили ваши электрички.
Петер Шпулер:
Ну, это задача для железной дороги. Знаю, что БелЖД занимается этим вопросом. И мы охотно поможем как партнеры.
Не гонимся за высокоскоростными поездами, потому что мало стран, где для них есть дороги
Яна Шипко:
Какая скорость максимальная у ваших поездов?
Петер Шпулер:
270 километров в час.
Яна Шипко:
То есть не гонитесь за скоростью? Потому что есть поезда, которые и больше 400 километров в час скорость развивают.
Петер Шпулер:
Нет. Потому что мало стран, где дороги предназначены для таких поездов. Китай, Южная Корея, Франция… всего четыре-пять стран.
Едва ли Маск найдет финансирование для вакуумных поездов
Яна Шипко:
А вы тоже скептически относитесь к идее Маска запустить вакуумные поезда?
Петер Шпулер:
Едва ли он найдет финансирование. Есть проект похожий в Швейцарии – запустить по вакуумной трубе такой капсульный поезд от восточной границы до западной, скорости космические, как и цена… проект стоит 100 миллиардов франков. Не думаю, что найдутся желающие его финансировать.
Стремиться вместе с командой к успеху я научился в хоккее
Яна Шипко:
Читала в интервью, что вы когда-то отказались от работы в банке в пользу маленького фамильного бизнеса с всего 18 сотрудниками?
Петер Шпулер:
Я получил хорошее образование и действительно углубленно изучал банковское дело. Но потом заметил, что работать там скучно. И взялся за семейный бизнес. Сегодня сотрудников по миру у нас уже 12 тысяч. И оборот 4 миллиарда евро.
Яна Шипко:
И каково это – вырасти до всемирно известной фирмы?
Петер Шпулер:
Ну, не всемирно известной. Но мне всегда везло с людьми. Вместе, командой мы стремимся к успеху, мне это всегда удавалось. Этому я, кстати, научился играя в хоккей.
Яна Шипко:
Правда?
Петер Шпулер:
Да, в высшей лиге в Швейцарии. Только командный дух может привести к победе.
Я могу хорошо справиться с организацией визита Александра Лукашенко на ЧМ в Швейцарию
Яна Шипко:
Ваш министр иностранных дел пригласил нашего Президента на чемпионат мира по хоккею в Швейцарии.
Иньяцио Кассис пригласил Александра Лукашенко в Швейцарию на чемпионат мира
А Президент на это ответил, что попросит вас организовать визит. А почему именно вас?
Петер Шпулер:
Я могу с этим хорошо справиться. У нас есть ложа на арене, где в мае пройдет чемпионат.
Мы приезжали в Минск в 2014 году. Чемпионат был потрясающе организован, атмосфера хорошая. И в следующий раз приедем, когда будет проходить в Минске совместно с Ригой.
Меня впечатлило, как ваш Президент претворил в жизнь Минские переговоры
Яна Шипко:
Вы довольно часто встречались с Президентом. Дружите?
Петер Шпулер:
Нет. Но я много раз с ним встречался. И каждый раз был впечатлен, как много он знает о нашем бизнесе. Мне очень импонирует, как он ратует за свою страну, свой народ, и то, как ставит четкие требования.
Беларусь и Швейцария похожи по количеству населения, по своей нейтральной позиции. Меня впечатлило, как ваш Президент претворил в жизнь Минские переговоры. Это имело большую ценность для репутации Беларуси. Грамотный шаг. Это помогает привлекать и инвесторов в эту классную страну.
Благодаря нейтральной позиции Беларуси можно, как и Швейцарии, балансировать на мировой арене
Яна Шипко:
А что для вас самое привлекательное в нашей стране? Ее часто характеризуют как Восточную Швейцарию, правда видите сходство?
Петер Шпулер:
Беларусь больше, но по количеству населения мы похожи. Что касается торговли, у нас нет выходов к морю. Мне кажется, у вас также высокие стандарты в образовании. И благодаря нейтральной позиции можно, как и Швейцарии, балансировать на мировой арене. Швейцарское посольство в Тегеране, например, представляет также США.
Яна Шипко:
И напоследок: как представляете себе транспорт будущего?
Петер Шпулер:
В будущем в мире общественный транспорт будет развиваться в одной системе – так называемый «связанный трафик» наземного и подземного метро и трамваев. И мы можем предложить для этого очень хорошую продукцию, которая будет производиться здесь, в Беларуси.