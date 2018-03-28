Сигнал раздался во время занятий. В Молодечненском музыкальном колледже провели учебную тревогу

Новости Беларуси. А тем временем учебную тренировку по эвакуации провели в Молодечненском музыкальном колледже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. А тем временем учебную тренировку по эвакуации провели в Молодечненском музыкальном колледже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сигнал тревоги раздался во время занятий: в классах учреждения находилось около полусотни учащихся и педагогов. Ставилась задача организованно покинуть помещения и не допустить давки.
Андрей Рабец, и.о. начальника Молодечненского ГРОЧС:
Проверены действия администрации объекта, работников и учащихся. С эвакуацией администрация справилась, все действовали в соответствии с правилами пожарной безопасности, в соответствии с планом эвакуации.
Учебные тренировки по эвакуации людей в местах массового пребывания проходят по всей стране по распоряжению Президента. Цель спецмероприятий – не допустить подобной трагедии, случившейся в Кемерово.