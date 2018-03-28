Сигнал раздался во время занятий. В Молодечненском музыкальном колледже провели учебную тревогу

Новости Беларуси. А тем временем учебную тренировку по эвакуации провели в Молодечненском музыкальном колледже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сигнал тревоги раздался во время занятий: в классах учреждения находилось около полусотни учащихся и педагогов. Ставилась задача организованно покинуть помещения и не допустить давки.

Андрей Рабец, и.о. начальника Молодечненского ГРОЧС:

Проверены действия администрации объекта, работников и учащихся. С эвакуацией администрация справилась, все действовали в соответствии с правилами пожарной безопасности, в соответствии с планом эвакуации.