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Сигнал раздался во время занятий. В Молодечненском музыкальном колледже провели учебную тревогу

28 марта 2018 16:08
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Новости Беларуси. А тем временем учебную тренировку по эвакуации провели в Молодечненском музыкальном колледже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сигнал раздался во время занятий. В Молодечненском музыкальном колледже провели учебную тревогу-1

Сигнал тревоги раздался во время занятий: в классах учреждения находилось около полусотни учащихся и педагогов. Ставилась задача организованно покинуть помещения и не допустить давки.

Сигнал раздался во время занятий. В Молодечненском музыкальном колледже провели учебную тревогу-4

Андрей Рабец, и.о. начальника Молодечненского ГРОЧС:
Проверены действия администрации объекта, работников и учащихся. С эвакуацией администрация справилась, все действовали в соответствии с правилами пожарной безопасности, в соответствии с планом эвакуации.

Сигнал раздался во время занятий. В Молодечненском музыкальном колледже провели учебную тревогу-7

Учебные тренировки по эвакуации людей в местах массового пребывания проходят по всей стране по распоряжению Президента. Цель спецмероприятий – не допустить подобной трагедии, случившейся в Кемерово.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Андрей Рабец

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