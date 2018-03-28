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В Мяделе к «Дожинкам» планируется построить гостиницу и отреставрировать амфитеатр

28 марта 2018 15:32
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Новости Беларуси. А в Мяделе уже готовятся принять областные «Дожинки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Мяделе к «Дожинкам» планируется построить гостиницу и отреставрировать амфитеатр-1

Праздник хлеборобов пройдет в сентябре. За 5 месяцев нужно успеть город привести в порядок. На повестке дня – восстановление амфитеатра. Работу на нем начали еще в конце 2017 года. Кроме того, в райцентре появится новая гостиница,  она рассчитана на 100 мест. Изменения коснутся не только самого Мяделя, но и курортного поселка Нарочь. Здесь отремонтируют и административные здания, и жилые дома.

В Мяделе к «Дожинкам» планируется построить гостиницу и отреставрировать амфитеатр-4

Жанна Апанович, начальник отдела ЖКХ Мядельского райисполкома:
Что касается жилищно-коммунальной отрасли, то уже разработано 8 проектно-сметных документаций, которые проходят экспертизу. В 28 домах жилого фонда будет проводиться ремонт. Благоустройство улиц, территорий. Я думаю, что мы будем работать и с привлечением граждан.

В Мяделе к «Дожинкам» планируется построить гостиницу и отреставрировать амфитеатр-7

Сейчас в районе подготовили план, согласно которому наводят порядок. На полную работают коммунальщики. Их «участок» – новая сеть водоснабжения. Более 6 километров уже проложено.

# общество # Сельское хозяйство # Фотофакт # Жанна Апанович

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