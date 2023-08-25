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Об этом не расскажут западные СМИ. Что сейчас происходит в Донбассе – старт благотворительного проекта

25 августа 2023 13:37
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Новости Беларуси. Об этом должен узнать каждый. По инициативе первичной организации Белорусского союза женщин Палаты представителей в сотрудничестве с Фондом Алексея Талая стартует информационно-благотворительный проект «Эстафета добра», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом не расскажут западные СМИ. Что сейчас происходит в Донбассе – старт благотворительного проекта-1

Главная задача марафона – рассказать каждому белорусу о ситуации в Донбассе, где с 2014 года не останавливаются военные действия. Беларусь оказывает посильную помощь пострадавшим, мы отправляем туда гуманитарные миссии и принимаем на оздоровление детей, за что не раз подверглись неправомерным обвинениям со стороны Европейского союза. А сегодня прозвучал призыв объединиться как можно большему количеству неравнодушных людей, чтобы всему миру продемонстрировать одно из самых ярких качеств белорусов – наше милосердие. У присутствующих была возможность из первых уст услышать жестокую правду о происходящем в Донбассе, о которой никогда не расскажут в западных СМИ.

Об этом не расскажут западные СМИ. Что сейчас происходит в Донбассе – старт благотворительного проекта-4

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:
Когда мы приезжаем, мы чувствуем и видим эту искренность. Большая надежда в глазах этих людей, что Беларусь, придя на территорию Донбасса, что-то изменит, что-то будет меняться к лучшему. В этой надежде появляется и сила дальше это все переживать.

Об этом не расскажут западные СМИ. Что сейчас происходит в Донбассе – старт благотворительного проекта-7

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Дети улыбаются, несмотря на то, что там идет война, потому что это дети. Даже говоря об этих страшных вещах, что они слышат взрывы каждый день, они все равно хотят играть, хотят веселиться, хотят жить и верить, что жизнь продолжается и жизнь обязательно будет. Поэтому нам важно и подарить вот эту вот хорошую эмоцию ребятам

Об этом не расскажут западные СМИ. Что сейчас происходит в Донбассе – старт благотворительного проекта-10

Поучаствовать в проекте может каждый. Среди самых нужных вещей – средства гигиены, постельное белье, не портящиеся продукты. А для тех, кто скоро сядет за парты, можно передать школьные принадлежности. Организаторы проекта будут стараться получить обратную связь от тех, с кем белорусы поделятся частичкой добра.

# Благотворительная акция # общество # Алексей Талай # Марина Ленчевская # Фотофакт

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