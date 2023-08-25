ГПК: на въезде в Литву очередь из легковушек увеличилась в 3 раза

Пограничный комитета РБ сообщает, что с 21 августа очереди на въезд в Литву значительно увеличились: легковых автомобилей – в три раза, грузовых автомобилей – в полтора раза.

После закрытия Литвой 18 августа двух пунктов пропуска на границе с Беларусью усугубилась ситуация с очередями на оставшихся четырех погранпереходах: Мядининкай, Лаворишкес, Шальчининкай, Райгардас. В течение недели сотрудники пограничных служб Литвы наименьшее количество легковых автомобилей пропускали на погранпреходе Мядининкай (Каменный Лог) – около 24% от нормы.

Не менее сложным представляется пресечение польской границы. На пункте пропуска Тересполь (Брест): при суточной норме в 1700 автомобилей, погранслужбы пропускают в течение недели около 35% легковушек.

По данным на утро 25 августа, самым загруженным для фур остается литовское направление – въезд ожидают около 550 автомобилей. На пункте пропуска Мядининкай (Каменный Лог) фиксируется наибольшая очередь большегрузов. С понедельника, 21 августа, литовская сторона пропускает на свою территорию 22% грузовых автомобилей от нормы.