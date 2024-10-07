В Минском районе открылся новый цех по производству упаковки для мясомолочной продукции

Новые технологии и рабочие места. В Минском районе начал свою работу цех по производству упаковки для мясомолочной продукции. Это еще один объект, построенный в рамках инвестиционного проекта «Один район – один проект», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Новая линия позволит создавать импортозамещающую продукцию, а также расширить географию поставок, куда уже сейчас входит 30 стран, включая страны СНГ, Азии, Африки и Европы.

В цехе – современное оборудование и методики производства. Он оснащен пятью высокотехнологичными станками, что позволит значительно увеличить производственные мощности предприятия. Новая линия способна гофрировать около 6 тысяч километров многослойной и порядка 15 тысяч километров однослойной оболочки в месяц.

Цех по изготовлению упаковки для мясомолочной продукции начал работу в Минском районе. Производственно-складской комплекс построили в рамках проекта «Один район – один проект».

Дмитрий Пуденко, инженер-технолог участка гофрации предприятия по производству упаковки: Гофрация проходит путем создания трубчатого брикета. Проходит сушку, охлаждение. Далее у нас процесс упаковки и далее уходит на готовую продукцию.

Дарья Авсюк, корреспондент: Проект реализовали за 2 года. Объем инвестиций составил около 12 миллионов рублей. Производство позволило создать новый вид продукции и 20 рабочих мест.

Кроме производства, в новом комплексе предусмотрены складские помещения для хранения готовой продукции, которые соответствуют всем современным стандартам. Открытие цеха стало значительным шагом вперед для местной экономики и отрасли в целом.

Владимир Юргевич, председатель Минского райисполкома:

Данное предприятие вошло в десятку промышленных предприятий района, где годовой объем составил за 2023 год более 135 миллионов рублей. Это позволяет, конечно же, нашу экономику, как района, так и области, поддерживать.

В перспективе планируется расширение производства за счет внедрения новых технологий, что позволит увеличить количество рабочих мест. Ожидается, что в ближайшие три-пять лет штат сотрудников возрастет еще на 50-100 человек.