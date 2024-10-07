В Минской области завершается сев озимых зерновых культур

Каждый день просрочки может обернуться снижением урожайности. Сейчас в регионе посеяно более 90 % зерновых культур. Это около 320 тысяч гектаров. Тем временем работники АПК продолжают убирать урожай 2024 года. Сейчас техника задействована на полях с кукурузой и картофелем. Уже накопано более 120 тысяч тонн второго хлеба. Что же касается царицы полей, то на силос убрано более 157 тысяч гектаров, а на зерно – 45 тысяч. Всего в Минской области во всех категориях хозяйств намолочено почти 2,5 миллиона тонн зерна с учетом рапса и кукурузы.