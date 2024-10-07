Работники МЧС проверяют домовладения на пожарную безопасность

С наступлением холодов растет и пожарная опасность. Особенно это касается жителей частного сектора, дома которых отапливаются с помощью печного оборудования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только в Солигорском районе – свыше 160 сельских населенных пунктов. Спасатели в ходе рейдов напоминают о правилах использования печек. Перед эксплуатацией необходимо очистить дымоход, заделать трещины, подготовить предтопочный лист, а также поштукатурить и побелить сам теплоисточник. Соблюдение простых правил в дальнейшем позволит спасти жизнь. В группе риска – одинокие пожилые люди, инвалиды. Работники МЧС проводят с ними профилактические беседы и инструктажи. В том числе помогают установить автономные пожарные извещатели.

Александр Цыбулько, первый заместитель начальника Солигорского ГРОЧС:

Работа в частном секторе проводится на постоянной основе. При посещении граждан работники МЧС дают рекомендации по использованию печного отопления, по соблюдению правил пожарной безопасности. По наведению порядка на придомовой территории, чтобы в случае жжения мусора, не произошло возгорание сухой растительности.