Работники МЧС проверяют домовладения на пожарную безопасность

С наступлением холодов растет и пожарная опасность. Особенно это касается жителей частного сектора, дома которых отапливаются с помощью печного оборудования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
С наступлением холодов растет и пожарная опасность. Особенно это касается жителей частного сектора, дома которых отапливаются с помощью печного оборудования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Только в Солигорском районе – свыше 160 сельских населенных пунктов. Спасатели в ходе рейдов напоминают о правилах использования печек. Перед эксплуатацией необходимо очистить дымоход, заделать трещины, подготовить предтопочный лист, а также поштукатурить и побелить сам теплоисточник. Соблюдение простых правил в дальнейшем позволит спасти жизнь. В группе риска – одинокие пожилые люди, инвалиды. Работники МЧС проводят с ними профилактические беседы и инструктажи. В том числе помогают установить автономные пожарные извещатели.
Александр Цыбулько, первый заместитель начальника Солигорского ГРОЧС:
Работа в частном секторе проводится на постоянной основе. При посещении граждан работники МЧС дают рекомендации по использованию печного отопления, по соблюдению правил пожарной безопасности. По наведению порядка на придомовой территории, чтобы в случае жжения мусора, не произошло возгорание сухой растительности.
С начала 2024 года, в Солигорском районе зафиксировано 56 пожаров в домах, один человек погиб. А также 87 возгораний в экосистемах, в том числе по причине палов сухой растительности. Как показывает практика, большинство случаев задымлений от сжигания травы происходит из-за неосторожного обращения с огнем.