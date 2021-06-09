Символ Года народного единства выбрали из 174 работ на конкурсе

Новости Беларуси. «Каждый из нас – часть единого целого, одного большого «МЫ» – белорусского народа». Именно под таким слоганом свои работы представили дизайнеры конкурса на лучший логотип Года народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителя определили 8 июня. Из 174 представленных работ лучше всего это понятие удалось отразить Виталию Ортюху – автору талисмана проходившего в Минске чемпионата мира по хоккею 2014 года, а также создателю формы для биатлонной сборной Беларуси.