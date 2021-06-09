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Символ Года народного единства выбрали из 174 работ на конкурсе

09 июня 2021 06:44
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Новости Беларуси. «Каждый из нас – часть единого целого, одного большого «МЫ» – белорусского народа». Именно под таким слоганом свои работы представили дизайнеры конкурса на лучший логотип Года народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителя определили 8 июня. Из 174 представленных работ лучше всего это понятие удалось отразить Виталию Ортюху – автору талисмана проходившего в Минске чемпионата мира по хоккею 2014 года, а также создателю формы для биатлонной сборной Беларуси.

Символ Года народного единства выбрали из 174 работ на конкурсе-1

Заявленный на конкурс логотип выполнен с использованием элементов белорусского орнамента, преобладает оттенок василька – одного из символов нашей страны. Эскиз художника стал своеобразным подарком ко Дню народного единства, утвержденному указом Президента. Отмечать его будут 17 сентября.

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# Год народного единства

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