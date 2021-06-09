«Должна всегда держать форму и осанку». Анонс новой серии проекта «Белорусская Super женщина»

В родном Слониме она работает на мясокомбинате, но о любимом увлечении не забывает. О том, где черпают вдохновение современные белоруски, смотрите в новом выпуске проекта вечером 9 июня в рамках информационного часа на СТВ.

Я родилась в Слониме. Выросла в Слониме. Ходила в школу, ходила в сад. Да, я коренной житель города Слонима. Я формовщик колбасных изделий в колбасном цеху. Обыкновенный рабочий человек. Хожу на работу с удовольствием и понимаю, что я это делаю и приношу какую-то пользу не только себе, но и окружающим. С любовью делаю, поверьте мне.

У меня нет такого, что я могла немного распуститься, нет. У меня это с детства заложено. Я должна всегда держать форму и должна всегда держать осанку, что бы ни случилось в жизни. Даже если в рабочей одежде.

Белорусские женщины – это супер. Это суперженщины действительно.