Не «пропавший без вести». Останки красноармейца Ивана Анисимова перезахоронят в Псковской области

Новости Беларуси. Белорусы чтят память о героях и стараются восстановить сведения о каждом воине. Подтверждением этому становятся многочисленные поисковые работы белорусских военных, в результате которых удается установить личности погибших во время Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 июня стало известно еще одно имя красноармейца. Иван Анисимов был одним из 80 тысяч советских военнопленных, ставших жертвой концлагеря смерти «Шталаг-352». В 2020 году в ходе раскопок поисковиками были извлечены останки 144 бойцов. Найденный среди личных вещей медальон с запиской позволил установить имя солдата.

Александр Лугин, ведущий специалист управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси:

К сожалению, в медальон, если он был плохо закручен, поврежден осколком или другими предметами, проникает вода. Вы понимаете, 80 лет уже скоро будет с начала войны. Практика показывает, что из десяти обнаруженных медальонов мы можем прочитать где-то в среднем три.

Протоиерей Алексей Васин, клирик прихода Храма в честь Всех Святых:

Для верующего человека с памяти начинается Царство Божие, это очень важно понимать. И все, что нас формирует как личность, все, что нам дает возможность памятовать об истории, которая дает нам импульсы к молитве, все это важно для нашей духовности.