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В ходе приграничного конфликта Афганистана и Пакистана погибли 12 пакистанских военных

12 октября 2025 07:39
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12 пакистанских военнослужащих погибли в вооруженных столкновениях с афганскими солдатами этой ночью. Конфликт произошел на границе между двумя странами и к утру был разрешен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ,

Афганские войска открыли огонь в нескольких точках вдоль границы, а также по ближайшим пакистанским городам. Сопредельная сторона ответила тяжелой артиллерией, танками и истребителями, захватив 19 погранпостов. Сообщается, что талибы уже покинули КПП. Предпосылкой к конфликту стал внезапный обстрел Кабула 9 октября. Тогда погибли 20 сотрудников сил безопасности и трое мирных жителей. Талибы возложили вину на Исламабад. Однако Пакистан отверг обвинения.

# Международная политика

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