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О статусе Беларуси, любви к Минску и решении конфликта на Донбассе: рассказывает глава делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ

26 июля 2019 17:12
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Новости Беларуси. Швейцарский производитель троллейбусов станет резидентом парка «Великий камень». Сборочный цех по масштабам призван стать в один ряд со Stadler, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, в августе станет известна дата открытия посольства Швейцарии в Минске. Решение о повышении статуса диппредставительства этой страны у нас было принято недавно. Об этом сообщила глава делегации Швейцарии в Парламентской ассамблее ОБСЕ Маргарет Кинер Неллен.

О статусе Беларуси, любви к Минску и решении конфликта на Донбассе: рассказывает глава делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ-1

Депутат (одна из самых активных участниц межпарламентской группы дружбы Беларусь-Швейцария) на целый месяц приехала с визитом в Минск изучать русский язык. А 25 июля вернулась из Украины, где была наблюдателем во время выборов в Раду. О решении конфликта на Донбассе, статусе Беларуси и любви к Минску по пути на занятия в белорусском иняз Маргарет Кинер Неллен рассказала корреспонденту Алене Сыровой.

О статусе Беларуси, любви к Минску и решении конфликта на Донбассе: рассказывает глава делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ-4

Минск – это мой любимый город.

Эти слова Маргарет Кинер Неллен принципиально произносит на понятном нам с вами языке, чтобы не было разночтений и сомнений. Она действительно считает нашу столицу своим вторым домом и делает многое для его благополучия. Два года назад, когда Минск принимал Парламентскую ассамблею ОБСЕ, именно выступление главы швейцарской делегации убедило ее коллег наладить диалог с Беларусью без барьеров в виде санкций.

О статусе Беларуси, любви к Минску и решении конфликта на Донбассе: рассказывает глава делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ-7

За это время мы продвинулись настолько, что Швейцария решилась открыть в нашей стране посольство, в то время как в других наоборот закрывает.

О статусе Беларуси, любви к Минску и решении конфликта на Донбассе: рассказывает глава делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ-10

Маргарет Кинер Неллен, глава парламентской делегации Швейцарии в Парламентской ассамблее ОБСЕ:
В один из моих визитов я спросила, можем ли мы попасть на парламентскую сессию, проводят ли у вас открытые заседания. И мои коллеги сказали: конечно, можете. И на следующий день мы оказались в зале заседаний – пресса, парламентарии. Я была удивлена, потому что в Швейцарии этого не практиковали с 2002 года!

По возвращении я поделилась увиденным со своими коллегами в нашем парламенте: что в Беларуси на открытой сессии спокойно присутствуют и журналисты, и эксперты. И знаете, в январе этого года они под впечатлением решили впервые за 17 лет тоже провести открытую сессию. Так что нам с вами есть чем друг с другом поделиться.

О статусе Беларуси, любви к Минску и решении конфликта на Донбассе: рассказывает глава делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ-13

Русский язык изучать здесь предстоит еще несколько недель. Потому госпожа Кинер Неллен обосновалась в центре Минска и на занятия в наш иняз ходит пешком. В выходные покупает туристическую карту, чтобы бесплатно или со скидкой посещать музеи, пользоваться транспортом и всеми причитающимися бонусами.

О статусе Беларуси, любви к Минску и решении конфликта на Донбассе: рассказывает глава делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ-16

Маргарет Кинер Неллен:
Вот я в Минске в четвертый раз, и знаете, 30-дневный безвиз дает о себе знать. Я предполагала, что туристы поедут к вам, даже сама встретила на второй же день швейцарцев. Здесь чистый воздух, красивая архитектура, которая сохранилась преимущественно в первоначальном виде. А вообще мы с вами идем моим ежедневным маршрутом, и мне нравится здесь просто гулять.

О статусе Беларуси, любви к Минску и решении конфликта на Донбассе: рассказывает глава делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ-19

Кстати, минской подземкой тоже пользуется. Заблудиться не боится – говорит, всегда подскажут, даже в нужный вагон посадят. В следующем июле, когда Маргарет приедет вновь в Минск, надеется проехать в новых штадлеровских поездах. Это, пожалуй, пока один из самых крупных наших совместных проектов. И их становится все больше: два резидента парка «Великий камень». В конце июля к ним добавится и крупнейший производитель троллейбусов – собранные в Беларуси, они будут ездить по швейцарским улицам.

О статусе Беларуси, любви к Минску и решении конфликта на Донбассе: рассказывает глава делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ-22

Павел Мацукевич, временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии:
Достаточно сказать, что по состоянию на январь-апрель (за четыре месяца) у нас положительное сальдо в торговле услугами составило 37 миллионов, в то время как весь белорусский экспорт товаров прошлом году в Швейцарию составил всего лишь 29. При том, что эти 29 были рекордными за все время продаж.

В торговле услугами мы переигрываем Швейцарию, у нас положительное сальдо. И вот второе место в структуре услуг занимает как раз компьютерные, IT-услуги. Это растущий рынок, с которым мы связываем наибольшие перспективы.

О статусе Беларуси, любви к Минску и решении конфликта на Донбассе: рассказывает глава делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ-25

Этому во многом способствуют наши контакты на уровне парламентов. Группа дружбы, созданная из инициативных людей из двух стран, уже показала свою эффективность. Но еще раньше симпатией к Беларуси сподвигла проникнуться наша мирная позиция на мировой политической площадке.

О статусе Беларуси, любви к Минску и решении конфликта на Донбассе: рассказывает глава делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ-28

Маргарет Кинер Неллен:
Я чувствую себя здесь как дома. Но помимо этого мне нравится быть в Минске, потому что этот город – мирная площадка для урегулирования конфликтов. Вот смотрите, я сейчас здесь и могу встречаться с представителями трехсторонней контактной группы, и это для меня весомый фактор. Я могу встречаться с иностранными дипломатами. И вы знаете, я вернулась вчера из Донбасса. Мне бы очень хотелось, чтобы встреча в «нормандском формате» в Минске состоялась, и здесь были приняты решения, чтобы остановить конфликт.

О статусе Беларуси, любви к Минску и решении конфликта на Донбассе: рассказывает глава делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ-31

Кстати, открывать посольство в Минске планирует глава МИД Швейцарии. Политический диалог выходит на новый уровень во многом благодаря тому, что наши позиции по ключевым вопросам совпадают, равно как и ценности.

О статусе Беларуси, любви к Минску и решении конфликта на Донбассе: рассказывает глава делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ-34

# Беларусь-Швейцария # общество # Маргарет Кинер Неллен # Павел Мацукевич # Алена Сырова # Фотофакт

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