О статусе Беларуси, любви к Минску и решении конфликта на Донбассе: рассказывает глава делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ

Новости Беларуси. Швейцарский производитель троллейбусов станет резидентом парка «Великий камень». Сборочный цех по масштабам призван стать в один ряд со Stadler, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, в августе станет известна дата открытия посольства Швейцарии в Минске. Решение о повышении статуса диппредставительства этой страны у нас было принято недавно. Об этом сообщила глава делегации Швейцарии в Парламентской ассамблее ОБСЕ Маргарет Кинер Неллен.

Депутат (одна из самых активных участниц межпарламентской группы дружбы Беларусь-Швейцария) на целый месяц приехала с визитом в Минск изучать русский язык. А 25 июля вернулась из Украины, где была наблюдателем во время выборов в Раду. О решении конфликта на Донбассе, статусе Беларуси и любви к Минску по пути на занятия в белорусском иняз Маргарет Кинер Неллен рассказала корреспонденту Алене Сыровой.

Минск – это мой любимый город. Эти слова Маргарет Кинер Неллен принципиально произносит на понятном нам с вами языке, чтобы не было разночтений и сомнений. Она действительно считает нашу столицу своим вторым домом и делает многое для его благополучия. Два года назад, когда Минск принимал Парламентскую ассамблею ОБСЕ, именно выступление главы швейцарской делегации убедило ее коллег наладить диалог с Беларусью без барьеров в виде санкций.

За это время мы продвинулись настолько, что Швейцария решилась открыть в нашей стране посольство, в то время как в других наоборот закрывает.

Маргарет Кинер Неллен, глава парламентской делегации Швейцарии в Парламентской ассамблее ОБСЕ:

В один из моих визитов я спросила, можем ли мы попасть на парламентскую сессию, проводят ли у вас открытые заседания. И мои коллеги сказали: конечно, можете. И на следующий день мы оказались в зале заседаний – пресса, парламентарии. Я была удивлена, потому что в Швейцарии этого не практиковали с 2002 года! По возвращении я поделилась увиденным со своими коллегами в нашем парламенте: что в Беларуси на открытой сессии спокойно присутствуют и журналисты, и эксперты. И знаете, в январе этого года они под впечатлением решили впервые за 17 лет тоже провести открытую сессию. Так что нам с вами есть чем друг с другом поделиться.

Русский язык изучать здесь предстоит еще несколько недель. Потому госпожа Кинер Неллен обосновалась в центре Минска и на занятия в наш иняз ходит пешком. В выходные покупает туристическую карту, чтобы бесплатно или со скидкой посещать музеи, пользоваться транспортом и всеми причитающимися бонусами.

Маргарет Кинер Неллен:

Вот я в Минске в четвертый раз, и знаете, 30-дневный безвиз дает о себе знать. Я предполагала, что туристы поедут к вам, даже сама встретила на второй же день швейцарцев. Здесь чистый воздух, красивая архитектура, которая сохранилась преимущественно в первоначальном виде. А вообще мы с вами идем моим ежедневным маршрутом, и мне нравится здесь просто гулять.

Кстати, минской подземкой тоже пользуется. Заблудиться не боится – говорит, всегда подскажут, даже в нужный вагон посадят. В следующем июле, когда Маргарет приедет вновь в Минск, надеется проехать в новых штадлеровских поездах. Это, пожалуй, пока один из самых крупных наших совместных проектов. И их становится все больше: два резидента парка «Великий камень». В конце июля к ним добавится и крупнейший производитель троллейбусов – собранные в Беларуси, они будут ездить по швейцарским улицам.

Павел Мацукевич, временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии:

Достаточно сказать, что по состоянию на январь-апрель (за четыре месяца) у нас положительное сальдо в торговле услугами составило 37 миллионов, в то время как весь белорусский экспорт товаров прошлом году в Швейцарию составил всего лишь 29. При том, что эти 29 были рекордными за все время продаж. В торговле услугами мы переигрываем Швейцарию, у нас положительное сальдо. И вот второе место в структуре услуг занимает как раз компьютерные, IT-услуги. Это растущий рынок, с которым мы связываем наибольшие перспективы.

Этому во многом способствуют наши контакты на уровне парламентов. Группа дружбы, созданная из инициативных людей из двух стран, уже показала свою эффективность. Но еще раньше симпатией к Беларуси сподвигла проникнуться наша мирная позиция на мировой политической площадке.

Маргарет Кинер Неллен:

Я чувствую себя здесь как дома. Но помимо этого мне нравится быть в Минске, потому что этот город – мирная площадка для урегулирования конфликтов. Вот смотрите, я сейчас здесь и могу встречаться с представителями трехсторонней контактной группы, и это для меня весомый фактор. Я могу встречаться с иностранными дипломатами. И вы знаете, я вернулась вчера из Донбасса. Мне бы очень хотелось, чтобы встреча в «нормандском формате» в Минске состоялась, и здесь были приняты решения, чтобы остановить конфликт.