О спецотряде «Зубр», «тройной нарочанской» ухе и белорусских женщинах – Вадим Синявский в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям:
Здравствуйте, Александр.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Приветствую вас у нас на площадке.
Вадим Синявский:
Очень приятно.
Александр Осенко:
Что мы сегодня будем с вами готовить?
Вадим Синявский:
Уху. Я ее назову «тройной нарочанской» ухой.
Александр Осенко:
Что, как министр, вы вкладываете в слово «безопасность»?
Вадим Синявский:
Это возможность мирно жить, растить детей.
Александр Осенко:
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
Вадим Синявский:
Выбрав что-то однажды… Родину защищать, надо было уже двигаться.
Александр Осенко:
У нас есть классный специальный отряд «Зубр».
Вадим Синявский:
Он проводит самые сложные работы при самых серьезных, разрушительных чрезвычайных ситуациях.
Александр Осенко:
В Турции были они?
Вадим Синявский:
Да.
Вадим Синявский:
Это у вас безопасный брусок. В деревне всегда брусок был попроще. Надо было уметь правильно косу поставить.
Александр Осенко:
Браво!
Вадим Синявский:
Все, коса готова.
Александр Осенко:
Я просто восхищен нашими белорусскими женщинами. В горящую избу войдет.
Вадим Синявский:
Самое главное, чтобы выходили живыми, здоровыми и невредимыми.
Вадим Синявский:
Уху, чем больше пробуешь, тем она вкуснее будет. Это очень вкусно.
Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 20 июля, на РТР-Беларусь в 10:15.