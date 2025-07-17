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О спецотряде «Зубр», «тройной нарочанской» ухе и белорусских женщинах – Вадим Синявский в «Рецепте настоящего белоруса»

17 июля 2025 16:26
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям.

О спецотряде «Зубр», «тройной нарочанской» ухе и белорусских женщинах – Вадим Синявский в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям:
Здравствуйте, Александр.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Приветствую вас у нас на площадке.

Вадим Синявский:
Очень приятно.

О спецотряде «Зубр», «тройной нарочанской» ухе и белорусских женщинах – Вадим Синявский в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Что мы сегодня будем с вами готовить?

Вадим Синявский:
Уху. Я ее назову «тройной нарочанской» ухой.

О спецотряде «Зубр», «тройной нарочанской» ухе и белорусских женщинах – Вадим Синявский в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Что, как министр, вы вкладываете в слово «безопасность»?

Вадим Синявский:
Это возможность мирно жить, растить детей.

Александр Осенко:
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.

Вадим Синявский:
Выбрав что-то однажды… Родину защищать, надо было уже двигаться.

О спецотряде «Зубр», «тройной нарочанской» ухе и белорусских женщинах – Вадим Синявский в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
У нас есть классный специальный отряд «Зубр».

Вадим Синявский:
Он проводит самые сложные работы при самых серьезных, разрушительных чрезвычайных ситуациях.

Александр Осенко:
В Турции были они?

Вадим Синявский:
Да.

О спецотряде «Зубр», «тройной нарочанской» ухе и белорусских женщинах – Вадим Синявский в «Рецепте настоящего белоруса»-10

Вадим Синявский:
Это у вас безопасный брусок. В деревне всегда брусок был попроще. Надо было уметь правильно косу поставить.

Александр Осенко:
Браво!

Вадим Синявский:
Все, коса готова.

О спецотряде «Зубр», «тройной нарочанской» ухе и белорусских женщинах – Вадим Синявский в «Рецепте настоящего белоруса»-12

Александр Осенко:
Я просто восхищен нашими белорусскими женщинами. В горящую избу войдет.

Вадим Синявский:
Самое главное, чтобы выходили живыми, здоровыми и невредимыми.

Вадим Синявский:
Уху, чем больше пробуешь, тем она вкуснее будет. Это очень вкусно.

Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 20 июля, на РТР-Беларусь в 10:15.

# Александр Осенко # Вадим Синявский # Интервью # Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

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