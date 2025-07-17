О спецотряде «Зубр», «тройной нарочанской» ухе и белорусских женщинах – Вадим Синявский в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям:

Здравствуйте, Александр. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Приветствую вас у нас на площадке. Вадим Синявский:

Очень приятно.

Александр Осенко:

Что мы сегодня будем с вами готовить? Вадим Синявский:

Уху. Я ее назову «тройной нарочанской» ухой.

Александр Осенко:

Что, как министр, вы вкладываете в слово «безопасность»? Вадим Синявский:

Это возможность мирно жить, растить детей. Александр Осенко:

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Вадим Синявский:

Выбрав что-то однажды… Родину защищать, надо было уже двигаться.

Александр Осенко:

У нас есть классный специальный отряд «Зубр». Вадим Синявский:

Он проводит самые сложные работы при самых серьезных, разрушительных чрезвычайных ситуациях. Александр Осенко:

В Турции были они? Вадим Синявский:

Да.

Вадим Синявский:

Это у вас безопасный брусок. В деревне всегда брусок был попроще. Надо было уметь правильно косу поставить. Александр Осенко:

Браво! Вадим Синявский:

Все, коса готова.